Canpolat'tan Regaip Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Canpolat'tan Regaip Kandili mesajı - Son Dakika

Canpolat'tan Regaip Kandili mesajı

7 saat önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, İslam aleminin kandilini kutladı.

Canpolat'tan Regaip Kandili mesajı, System.String[]

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, İslam aleminin kandilini kutladı.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında Canpolat, "İslam aleminde son derece önemli yere sahip olan kandil gecelerinin ilki olan Regaib Kandilini idrak edeceğiz. Yüce Allah'a daha derin bir şükür imkanı bulacağı bu özel gecede, milletimiz için muhabbetin, sohbetin, samimiyetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum.


"Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bu manevi iklimi fırsat bilerek, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının tahsis edilmesine, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeşertilerek daha da güçlendirilmesine gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Haliliyeli hemşehrilerimin ve İslam aleminin mübarek Regaip Kandilini tebrik eder, mübarek üç ayların ve Regaib Kandil'inin tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:15 Kaynak: İHA
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