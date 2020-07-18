Canpolat'tan turizme destek - Son Dakika

Canpolat'tan turizme destek

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat turizmi açısından önemli bir yere sahip olan ve ilçedeki otel eksikliğini giderecek olan proje hayata geçirecek.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat turizmi açısından önemli bir yere sahip olan ve ilçedeki otel eksikliğini giderecek olan proje hayata geçirecek.

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Bu çerçevede kentin turizmi açısından önemli bir yere sahip olan ve ilçedeki otel eksikliğini giderecek olan proje hayata geçiriliyor. Turist yoğunluğunu yaşandığı dönemlerde ilçede yaşanan otel bulma sıkıntısına da çare olması hedeflenen proje kentte otel yatak kapasitesini de artıracak.

Canpolat hızlı bir şekilde vatandaşların hizmetine sunulmasını hedeflediği otel projesi 23 Temmuz 2020 tarihinde ihaleye çıkıyor. Açık Teklif Usulü ile Haliliye Belediyesinin Sırrın Mahallesinde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Konferans Salonunda saat 13.30'da yapılacak olan ihaleye, şartları yeterli olan herkes katılabilecek.

Kentin turizmine ciddi katkı sunması beklenen otel projesi, ihalenin yapılması ile birlikte belirlenen süre içinde hem Şanlıurfalılar'ın hem de yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

Otel mülkiyeti Haliliye Belediyesine ait olan Bamyasuyu Mahallesinde bulunan 141 ada 66 parselde kayıtlı 565,74 metrekare yüzölçümlü kargir bina ve arsası olarak geçen taşınmazın üzerindeki Vali Akbulut İş Merkezi olarak bilinen bina üzerinde yapılacak. İhale şartnamesine göre mevcut binanın en az 65 odalı 3 yıldız niteliğine uygun olarak otele dönüştürülmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Devteyşti Mahallesinde belediyeye ait olan dev binanın da vatandaşlara hastane olarak hizmet vermesi için Sağlık Bakanlığı'na devri gerçekleşmişti. - ŞANLIURFA

Mehmet Canpolat, Haliliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 17:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Canpolat'tan turizme destek - Son Dakika
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