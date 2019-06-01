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Canpolat'tan vatandaşlara asfalt ve park sözü

8 dakika önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Veysel Karani Mahallesindeki etkinlik sonrası bir araya geldiği vatandaşlara asfalt ve park müjdesi verdi.

Canpolat'tan vatandaşlara asfalt ve park sözü, System.String[]
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Veysel Karani Mahallesindeki etkinlik sonrası bir araya geldiği vatandaşlara asfalt ve park müjdesi verdi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Haliliye Belediyesi Ramazan Ayı etkinlikleri, Veysel Karani Mahallesi ile devam etti. Mehmet Akif İnan Parkındaki Ramazan etkinliğine, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye Belediye Meclis Üyesi Abdulkadir Kamik, Veysel Karani Mahallesi Sadık Salar, Ertuğrul Gazi Mahalle Muhtarı İ. Halil Haktankaçmaz ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

Etkinlik sonunda, vatandaşlara seslenen Canpolat, "Biriz beraberiz, Haliliye için Şanlıurfa için hep birlikte omuz omuza canla başla mücadelemize devam ediyoruz. Asfalt ile ilgili çalışmalarımız başladı. Veysel Karani ve Ertuğrul Gazi mahallelerimizin eksik kalan asfaltlarını, önümüzdeki günlerde Haliliye Belediyesi olarak dökeceğiz. Bunun müjdesini vermek isterim. Park ve bahçeler ile ilgili bunların yenilenmesi ve eksikleri varsa tamamlanması ile ilgili de proje üzerinde çalışıyoruz. Parklarımızın kimlikli, temalı, gelişmiş parklara çevirip sizlerin hizmetine sunacağız" ifadelerini kulandı.

Canpolat, konuşmasının ardından mahalle sakinleri ile de görüşüp, bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:32 Kaynak: İHA
Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Veysel Karani, Haliliye, Yaşam
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