Canpolat'tan vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı - Son Dakika

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı yaptı.



Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs tedbirleri kapsamında birimlerin teknik müdürleri ile video konferans gerçekleştirdi. Birim müdürleri görüşen Canpolat salgına karşı alınan tedbir çalışmaları ile bilgiler aldı.



Vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulunan Canpolat, "Hükümetimiz almış olduğu tedbirler, yayımlanan genelgelere harfiyen uyacağız. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Bizler yerel yöneticiler olarak da elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Vatandaşlarımıza evde kalmaları yönünde çağrılarımızı yeniyoruz. Lütfen evlerinizde kalın sağlıklı kalın. Belediye olarak 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız dışardan olan ihtiyaçlarının tedariki için 444 22 63 nolu Beyaz Masa birimini aramaları yeterli oluyor. Biz Haliliye Belediyesi olarak tüm çabamız halkımızın salığı ve güvenliği içindir" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA