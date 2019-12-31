Canpolat'tan yeni yıl mesajı - Son Dakika
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Canpolat'tan yeni yıl mesajı

13 saat önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

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Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Canpolat mesajında, "Kapımızı çalan 2020 yılının mutlu ve huzurlu bir geleceğe adım atılması yolunda başta ülkemiz Türkiye olmak üzere aynı coğrafyada yaşadığımız komşularımıza ve bütün dünyaya huzur ve istikrar getirmesi en büyük temennimdir. Haliliye Belediyesi olarak yeni yılda da ilçe genelinde vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde olacağız. Onlara hizmet götürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın siz değerli hemşerilerime, milletimize sağlık, esenlik, huzur, mutluluk, birlik ve beraberlik getirmesini diler, yeni yılınızı en içten duygularımla kutlarım" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:52 Kaynak: İHA
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