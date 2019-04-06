Son Dakika Haberleri: Canpolat, Tebrikleri Kabul Etti

Canpolat, Tebrikleri Kabul Etti

1 saat önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, makamında tebrikleri kabul etmeyi sürdürüyor.

Canpolat, Tebrikleri Kabul Etti, System.String[]
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, makamında tebrikleri kabul etmeyi sürdürüyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, tebrik ziyaretlerini kabul ediyor. Makamına gelen vatandaşlar, mahalle muhtarları, teşkilat üyeleri, milletvekilleri, bürokratlar ve siyasiler ile görüşen Canpolat, canla başla Haliliye'ye hizmet edeceklerinin ifade etti. Canpolat, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı İdris Güllüce, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, 22. Dönem Milletvekili Mahmut Kaplan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:11 Kaynak: İHA

AK Parti, Mehmet Canpolat, Haliliye, Yaşam
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