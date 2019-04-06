Canpolat, Tebrikleri Kabul Etti
1 saat önce
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, makamında tebrikleri kabul etmeyi sürdürüyor.
Haliliye
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat
, makamında tebrikleri kabul etmeyi sürdürüyor.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, tebrik ziyaretlerini kabul ediyor. Makamına gelen vatandaşlar, mahalle muhtarları, teşkilat üyeleri, milletvekilleri, bürokratlar ve siyasiler ile görüşen Canpolat, canla başla Haliliye'ye hizmet edeceklerinin ifade etti. Canpolat, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı İdris Güllüce
, AK Parti
MKYK Üyesi Vildan Polat
, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri
, 22. Dönem Milletvekili Mahmut Kaplan
ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:11 Kaynak: İHA
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