Son Dakika Haberleri: Canpolat temizlik işçileri ile bayramlaştı
Son Dakika Yaşam Haber

Canpolat temizlik işçileri ile bayramlaştı

1 saat önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, temizlik işleri müdürlüğüne bağlı personeller ile bir araya gelerek, bayramlaştı.

Canpolat temizlik işçileri ile bayramlaştı, System.String[]
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, temizlik işleri müdürlüğüne bağlı personeller ile bir araya gelerek, bayramlaştı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla arife günü Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ve ilaçlama birimi personelleri ile buluştu. Başkan Yardımcıları Mehmet Açanal ve Mehmet Hamdi Kaysı'nın da bulunduğu buluşmada Canpolat, personeller ile hem sohbet etti hem de Ramazan Bayramını tebrik etti. Personellere özverili çalışmaları için de teşekkür eden Canpolat, personellerden tertemiz Haliliye, pırıl pırıl cadde ve sokaklar için yürüttükleri çalışmaları canla başla devam ettirmelerini istedi. Personellere gıda kolisi takdiminde de bulunan Canpolat, ilaçlama ekiplerine de her cadde ve sokakta yoğun şekilde çalışmaları konusunda talimatlar verdi.

Canpolat'ın tüm işçiler ile görüşmesinin ardından program sona erdi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:25 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Mehmet Canpolat, Haliliye, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağlık Bakanlığından tatlı uyarısı THY, bayram tatilinde 2 milyon yolcu taşıyacak Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı paylaşımı İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 21:58:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Canpolat temizlik işçileri ile bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]