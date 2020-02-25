Canpolat vatandaşları tek tek dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Canpolat vatandaşları tek tek dinledi - Son Dakika

Canpolat vatandaşları tek tek dinledi

6 saat önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında sabahın ilk ışıkları ile birlikte Bahçelievler ve İmam Bakır Mahallelerinde devam ettirdi.

Canpolat vatandaşları tek tek dinledi, System.String[]

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında sabahın ilk ışıkları ile birlikte Bahçelievler ve İmam Bakır Mahallelerinde devam ettirdi.


Canpolat, merkez ve kırsal mahalleleri karış karış dolaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda sabahın erken saatlerinde Bahçelievler ve İmam Bakır Mahallelerinde incelemelerde bulunan Canpolat'a, başkan yardımcıları, birim amirleri ve mahalle muhtarları eşlik etti. İlk olarak Atatürk Bulvarında temaslarda bulunan Canpolat, burada devam eden çalışmaları ve temizlik işleri müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü faaliyetleri denetledi. Esnafı tek tek dolaşan Canpolat, vatandaşlardan gelen talepleri dinleyerek, taleplere ilişkin ilgili birimlere talimatlar verdi. Ardından Şair Şevket Mahallesine geçen ve burada vatandaşların yoğun ilgilisi ile karşılaşan Canpolat, vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Mahallede devam eden temizlik çalışmalarını da denetleyen Canpolat, temizlik ile ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesi konusunda yetkililere talimat verdi. Mahalle gezileri programları kapsamında Canpolat'ın bir sonraki durağı İmam Bakır Mahallesi oldu. Burada da mahalle muhtarı ve sakinleri ile bir araya gelen Canpolat, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Canpolat, incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA

Mehmet Canpolat, Bahçelievler, İmam Bakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:23 Kaynak: İHA
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