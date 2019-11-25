Canpolat vatandaşların sorunlarını dinledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya geldi.



Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelip öneri ve taleplerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Hızmalı ve Şehitlik mahallelerinde çeşitli incelemelerde bulunan Canpolat'a, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erol, birim amirleri ve mahalle muhtarları da eşlik etti. Mahalle sakinleri ile görüşüp, talepler dinleyen Canpolat, ilgili birimlere talimatlar verdi. Canpolat, "Hızmalı Mahallemizle ile ilgili muhtar ve mahalle sakinlerimizle görüştük. Buradaki camimizin bir miktar eksiği vardı. Bununla ilgili gerekli talimatlarımızı verdik. Parklarımızla ilgili eksiklerimiz vardı. Arkadaşlarımız çalışmaya başladı. Temizlik işleri ile ilgili olarak da mahallemizde sokak araları biraz dar olduğu için bunlara da sokaklara uygun konteynerler yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Her mahallemizde olduğu Hızmalı Mahallemizde bizim için önemli bu minvalde tüm ekiplerimiz vatandaşlarımızın hizmetinde ve emrinde olmaya devam edecektir" dedi. Hızmalı Mahalle Muhtarı Bedih Ercan ise, " Bizim mahallemiz ile ilgili sıkıntılarda Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat sürekli yanımızda olmuştur. Taleplerimizi ilettiğimizde hızlı bir şekilde çözüm için çalışmalar başlatılmıştır. Mahallem adına Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Şehitlik Mahalle Muhtarı Şükrü Kılıç da, " Yaklaşık 6 ay önce doğalgaz başvurumuz oldu. Bu konuda Belediye Başkanımızın bize çok yardımları oldu. Doğalgaza kavuşmamızın tek nedeni Belediye Başkanımızdır. Mahallemizde Fen işleri, temizlik ve park ve bahçe işleri çok hızlı bir şekilde yürütülüyor. Bu konuda mahallem adına Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA