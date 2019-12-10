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Canpolat vatandaşların sorunlarını dinledi

6 saat önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinledi.

Canpolat vatandaşların sorunlarını dinledi, System.String[]

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinledi.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelip öneri ve taleplerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda sabahın ilk şıkları ile birlikte Selahaddin Eyyübi ve Ulubatlı mahallelerinde çeşitli incelemelerde bulunan Canpolat'a, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erol, birim amirleri ve mahalle muhtarları da eşlik etti.


Mahalle sakinleri ile görüşüp, talepler dinleyen Başkan Canpolat, ilgili birimlere talimatlar verdi. Mahalledeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, " Sabahın erken saatleri ile birlikte şuanda Ulubatlı Mahallemizdeyiz. Değerli mahalle muhtarı ve mahalle sakimleri bizleri karşıladılar. Hep birlikte mahallemizi gezdik. Mahallemizle ilgili eksikler ile ilgili talimatlarımız verdik. En kısa sürede iş ve işlemlerini arkadaşlar yapacaklardır. Ben mahalle sakinlerine ve muhtarımıza göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.


Ulubatlı Mahalle Muhtarı Fethi Kaya ise, " Sayın Mehmet Canpolat teşekkür ediyorum. Her zaman aradığımızda telefonlara cevap veren, yanımızda olan bir belediye başkanımızdır. Bizleri ziyaretleri ve mahalledeki incelemeleri bizi ve tüm vatandaşları mutlu ediyor. Ben mahallem adına Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'a ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Canpolat, incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA

Mehmet Canpolat, Haliliye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
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