Son Dakika Haberleri: Canpolat vatandaşların taleplerini dinledi
Son Dakika Yaşam Canpolat vatandaşların taleplerini dinledi

Canpolat vatandaşların taleplerini dinledi

6 saat önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelip talep ve önerileri dinledi.

Canpolat vatandaşların taleplerini dinledi, System.String[]

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelip talep ve önerileri dinledi.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelip talep ve önerileri dinledi. Vatandaşlardan gelen iletilerin çözümü için müdürlüklere talimatlar veren Canpolat, yürütülen çalışmalar ile ilgili de bilgiler verdi.


Esnaf ve vatandaşlarla her zaman olacaklarını belirten Canpolat, "Aşevi Derneğimizi ve Başkanı Ali Topal hocamız ile görüştük, istişarelerde bulunduk. Bu memleket bizim, inşallah el ele vererek altından kalkamayacağımız bir yük yoktur. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya var gücümüzle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Mehmet Canpolat, Haliliye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:04 Kaynak: İHA
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