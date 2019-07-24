Son Dakika Haberleri: Canpolat vatandaşlarla buluştu
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Canpolat vatandaşlarla buluştu

1 saat önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle gezilerinde vatandaşların taleplerini dinleyip, çözüm üretti.

Canpolat vatandaşlarla buluştu, System.String[]
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle gezilerinde vatandaşların taleplerini dinleyip, çözüm üretti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat beraberindeki heyetle Paşabağı Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Canpolat vatandaşların taleplerini dinleyerek, gerekenin yapılması yönünde ilgili ekiplere talimat verdi. Mahallede bulunan park ve yeşil alanları denetleyen Canpolat eksiklerin hızlı bir şekilde giderileceğini ifade etti.

Paşabağ Mahallesinde vatandaşlarla buluşan Canpolat, "Bugünde Paşabağı Mahallemizi geziyoruz. Mahallede Haliliye Belediyesi ile ilgili olan aksaklıkları ve eksikleri yerinde tespit ediyoruz. Bunun hemen yanında ekiplere talimat verip eksikleri kısa sürede gideriyoruz. Başta mahalle sakinleri ve muhtarımız olmak üzere bize yardımcı oluyorlar. Bizlerde Bizde vatandaşlarımızın mutluluğu için canla başla çalışıyoruz. Daha güçlü şekilde ve daha seri çalışarak çalışmaları gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Mahallerine böylesi ilgi göstermelerinden dolayı memnun olduklarını dile getiren mahalle sakinleri de Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA
Mehmet Canpolat, Haliliye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:57 Kaynak: İHA
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