Canpolat yaralıları ziyaret etti

Canpolat, yaralıların yakınları ile de görüştü.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat , Barış Pınarı Harekatı 'nda Suriye 'den atılan roket ve havanların patlaması sonucu yaralananları, hastanelerde ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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