Son Dakika Haberleri: Canpolat yaralıları ziyaret etti
Son Dakika Yaşam Canpolat yaralıları ziyaret etti

Canpolat yaralıları ziyaret etti

1 saat önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'den atılan roket ve havanların patlaması sonucu yaralananları, hastanelerde ziyaret etti.

Canpolat yaralıları ziyaret etti, System.String[]

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'den atılan roket ve havanların patlaması sonucu yaralananları, hastanelerde ziyaret etti.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Haliliye ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Faruk Bayuk ile birlikte Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralıları ziyarete bulundu Burada Suriye'den atılan mühimmatların patlaması sonucu yaralanan ve tedaviye alınan vatandaşlar ile görüşen Canpolat, daha sonra beraberindekiler ile Akçakale'ye geçti. Akçakale Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları, beraberindekiler ve Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini ileten


Canpolat, yaralıların yakınları ile de görüştü.


Canpolat, yaralıları ziyaretinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'nden ayrıldı. - ŞANLIURFA

Mehmet Canpolat, Haliliye, Akçakale, Suriye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bülent Arınç: Bu harekatı fetih olarak görmüyoruz
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Suriyeliler, Barış Pınarı Harekatı'na destek için toplanıp slogan attı Kamışlı'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 18:33:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Canpolat yaralıları ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]