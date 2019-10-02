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Canpolat yaşlıları evlerinde ziyaret etti

46 dakika önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla evde bakım hizmetinden yararlanan yaşları evlerinde ziyaret etti.

Canpolat yaşlıları evlerinde ziyaret etti, System.String[]

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla evde bakım hizmetinden yararlanan yaşları evlerinde ziyaret etti.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlıları unutmadı. Sosyal yardım işleri müdürlüğü tarafından evde bakım hizmeti alan yaşlı vatandaşları, eşi Fethiye Canpolat ve birim amirleri ile birlikte evinde ziyaret etti. Haliliye Belediyesi'nin evde bakım hizmetinden memnun olduklarını dile getiren yaşlılar, Canpolat'a da teşekkür etti.


Evde bakım hizmetinin devam edeceğinin belirten Canpolat, "Yaşlılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Sosyal Yardım Müdürlüğümüz gerek tüm çalışmaları sürdürüyor. Yaşlılarımızın bir günde değil her gün yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Mehmet Canpolat, Haliliye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:10 Kaynak: İHA
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