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Canray’ın tüm göstergeleri yeşil

2 saat önce

Demiryolu taşımacılık sektöründe dünyanın önde gelen firmalarından Alstom ile işbirliklerini geliştiren Yeşilova Holding bünyesinde yer alan Canray Ulaşım, Alstom'un üst düzey yönetimini ağırladı.

Canray’ın tüm göstergeleri yeşil, System.String[]

Demiryolu taşımacılık sektöründe dünyanın önde gelen firmalarından Alstom ile işbirliklerini geliştiren Yeşilova Holding bünyesinde yer alan Canray Ulaşım, Alstom'un üst düzey yönetimini ağırladı.

Yeşilova, Alstom, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:15 
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