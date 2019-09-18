Canray’ın tüm göstergeleri yeşil

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2 saat önce
Demiryolu taşımacılık sektöründe dünyanın önde gelen firmalarından Alstom ile işbirliklerini geliştiren Yeşilova Holding bünyesinde yer alan Canray Ulaşım, Alstom'un üst düzey yönetimini ağırladı.
Demiryolu taşımacılık sektöründe dünyanın önde gelen firmalarından Alstom ile işbirliklerini geliştiren Yeşilova Holding bünyesinde yer alan Canray Ulaşım, Alstom'un üst düzey yönetimini ağırladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:15
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