CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: "Süreç zorlu fakat aşılmaz değil" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: 'Süreç zorlu fakat aşılmaz değil' - Son Dakika Ekonomi

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: "Süreç zorlu fakat aşılmaz değil"

6 saat önce

Turizm, Seyahat, Akaryakıt ve İnşaat sektörlerinde faaliyet gösteren İşadamı Fatih Reis, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının, ülke ekonomisinde de olumsuz etkilerinin olacağını, ancak derinden etkilenmeyeceğine inandığını söyledi.

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis:

Turizm, Seyahat, Akaryakıt ve İnşaat sektörlerinde faaliyet gösteren İşadamı Fatih Reis, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının, ülke ekonomisinde de olumsuz etkilerinin olacağını, ancak derinden etkilenmeyeceğine inandığını söyledi. Fatih Reis, korona sürecinde 60 ülkeye yardım ulaştıran Türkiye'nin dünyanın gözündeki güç ve prestijini de ikiye katladığına dikkat çekti.


Son günlerde, dünya çapında hızla yayılan Covid-19 salgınının, ülke ekonomimize olan etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan iş adamı Fatih Reis,"Ülkemiz ve tüm dünya olarak zor bir sürecin içinden geçiyoruz. Salgının, diğer ülkelere kıyasla ülkemize daha geç gelmesinin getirdiği zaman avantajının, doğru şekilde kullanılması sonucu bir dizi planlamaya bağlı olarak alınan tedbirleri, sağlık sektörüne zamanında yapılan yatırımlar ve insanlarımızın sağduyusu, süreci daha hafif atlatmamıza olanak sağlamaktadır. Bu anlamda devletimizin gücünü hem vatandaş hem de yatırımcı olarak arkamızda hissetmek, bizleri mutlu etmiştir. Kendi kendine yetebiliyor olmamız ve bununla da kalmayıp 60 ülkeye daha yardım elimizi uzatmamız, tüm dünya ülkelerinin gözünde de gücümüzü ve prestijimizi ikiye katlamıştır. Bu durum ise, ülkemiz salgın öncesinde zaten yatırımcıların gözdesi konumunda iken, salgın sonrasında da yatırımların katlanarak büyümesine imkan tanıyacaktır. Ülkemize yeni istihdam alanları açılarak bu krizden en az hasarla çıkan ülkelerden biri olmanın yanısıra avantajlarını dahi yaşıyor olacağız. Asırlardır coğrafi konumumuzun ve bereketli topraklarımızın bizlere sunduğu tarım ve hayvancılık sektörünün de önümüzdeki günlerde çok daha fazla önem kazanacağını düşünüyor ve ekonomimizin de bu yönde hızla gelişmeye devam edeceğine inanıyorum. Bu anlamda da hali hazırda besiciliğe yaptığımız yatırımları arttırarak ve hızlandırarak, ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Fatih Reis, içinden geçilen sürecin şanlı Türk tarihinde olduğu gibi birlik ve beraberlik oldukça, ulusun aşamayacağı bir engel olmadığını bir kez daha gösterdiğini sözlerine ekledi. - OSMANİYE

Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 08:11 Kaynak: İHA


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