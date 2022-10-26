Cansın Ertekin Kimdir?

İlkokul ve ortaokulun bir kısmını Başarı Kolejinde okuduktan sonra ortaokul eğitimini Bahçeşehir Kolejinde tamamlamıştır. Lise eğitimine de Bahçeşehir Anadolu Lisesinde devam etmiştir.

Lise döneminde robotik alanına ilgi duymaya başlamış ve okul takımına girmiştir. Takım arkadaşı Ulaş Demirel ile birlikte çalışarak robot üretip ve programlayıp First Lego League yarışmasında belirlenen görevleri yaptırarak takımın gelişmesine fayda sağlamıştır. İkinci yılda takımı ödül almıştır. Bir sonraki sene yaşından dolayı takıma alınmayınca çok sevdiği robotik alanından maalesef ki tamamen uzaklaşmıştır.

Lise döneminde babasının hediye olarak aldığı bilgisayar ile ilk defa video düzenlemeye 15 yaşında başlamıştır. Telefonundan kaydettiği videoları düzenleyerek başlamış, sonrasında sürekli olarak yeni teknikler öğrenerek kendisini hem video çekiminde hem de video düzenlemede geliştirmiştir. Bu işten çok keyif aldığını fark edince çekimlerine yeni bir boyut kazandırmak için internetteki eğitici videolardan drone kullanmayı öğrenmiştir ve sonrasında ailesinin, "Sevdiği işi yapsın." düşüncesiyle hediye aldıkları drone ile havadan çekim yapmaya başlamıştır.

Drone çekimlerini ilerlettikten sonra ailesi Cansın'a destek olmak için kamera hediye almışlardır. Kamera kullanmayı araştırarak zamanla cihaza hâkim olmuş, çekim tekniklerini öğrenmiştir.

Lise yıllarında bu işlere kendisini fazlaca kaptırıp ajanslarla, otellerle, emlakçılarla çalışmaya başladığından dolayı derslerinden uzaklaşmıştır.

Lise yıllarında yaptığı işlerde hem drone çekimi hem kamera ile iç mekân çekimleri hem de videoların düzenlenmesi olarak bütün işleri tek başına yapmıştır.

Üniversite sınavı yılında işlerden uzaklaşmayıp, derslerle işleri bir arada devam ettirmiştir. Üniversite sınavı sonrasında Bahçeşehir Üniversitesine "Apply BAU" bursu ve Bahçeşehir Lisesinden geçiş bursu ile toplam % 80 burslu olarak yerleşmiştir.

(Apply BAU sistemi öğrencinin ders notuna değil, yaptığı işlere ve gelecek planlarına bakarak burs verilen bir sistemdir.)

Bahçeşehir Üniversitesinde Sinema Televizyon bölümünde bir yıl geçirdikten sonra Yeni Medya bölümüne yatay geçiş yapmıştır.

Üniversitenin ilk yılında Cansın 18 yaşındayken "Gitmelisin" isimli girişimi kurmuş, 5 farklı ilde 70'ten fazla işletmeyle anlaşmış ve Gitmelisin kullanıcılarına bu işletmelerde indirimler sağlamıştır. "Gitmelisin" isminin tescilini alamadığından ve Covid-19 pandemisinin getirdiği şartlarda işletmelerin kapanması sonucunda 2021 yılında Gitmelisin projesinin sonuna gelinmiştir.

Pandemi tüm dünyada düzeni değiştirirken tam kapanmalardan dolayı Cansın tekrar Manavgat'a, ailesinin yanına dönmüştür. Orada geçen hemen hemen 2 yıl içerisinde internetten video düzenleme hizmeti sunarak -ağırlıklı olarak yurt dışı olmak üzere- yüzlerce iş teslim etmiştir.

Kış aylarında internet üzerinden video düzenleme hizmeti sunmakta olan Cansın, yaz aylarında da sezonun açılmasıyla birlikte emlakçılar ve otellerle çalışmaktadır.

10 Eylül 2020 tarihinde Umut Selbaş'tan gelen bir mesaj üzerine bir toplantı yapılmış, ardından "Jobsangel" projesine başlama kararı alınmıştır. Jobsangel projesi 23 Şubat 2021 tarihinde kullanıcılara sunulmuş olup, beklenenin çok üzerinde ilgi görmüştür. Jobsangel'a ücretli üyelik modülü getirilmesiyle beraber 18 Mayıs 2021 tarihinde Cansın ve Umut ilk ortak şirketlerini kurmuştur.

Jobsangel tam otomatik hale geldiğinde ise Cansın ve Umut farklı bir işe girmek isteyip yurt dışından ürün getirterek yurt içi pazarında "Shopsangel" adlı internet mağazalarında satmışlardır.

Cansın, küçükken hayali olan şapka markasını 16 yaşında gücü yetmediğinden dolayı gerçekleştirememiştir fakat yaptığı işlerden elde ettiği gelirlerle 2021 yılının sonunda bu hayalini gerçekleştirip, küçükken planladığı isim olan "Gullianit" ismini kullanarak şapkalarını internetten satmaya başlamıştır.

18 yaşında oluşturduğu "Gitmelisin" projesinin isim tescili için iki yıl başvuruları tekrarlamış ve 2022 yılında -Cansın 20 yaşına geldiğinde- "Gitmelisin" isminin tescilini almıştır.

2022 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde Yeni Medya bölümünde eğitimine devam ederken Nişantaşı Üniversitesinde, Acun Medya Akademi'ye kayıt olup İleri Televizyonculuk-Kurgu eğitimi almaya başlamıştır.

Jobsangel ve Shopsangel oldukça iyi ilerlerken sistemleri otomatik olarak çalışmaya başladığından dolayı Cansın Ertekin ve Umut Selbaş'a oldukça fazla boş vakit kalmıştır ve kendileri GoMekan isimli yeni projelerine başlama kararı almışlardır. (GoMekan işletmelerle iş birliği yapıp kullanıcılarına özel indirimler sağlatarak geçimlerini rahatlatmayı amaçlayan, daha az para harcanmasını sağlayan bir mobil uygulama/web sitesidir.)

Başlangıcın 8 ay sonrasında GoMekan İstanbul pazarına açılmış ve yüzlerce insanın daha az para harcamasını sağlamıştır. Aktif olarak İstanbul'da hizmet vermeye devam eden GoMekan her geçen gün büyümekte ve kullanıcılarının geçimini kolaylaştıracak geliştirmeler üzerine çalışmalarını devam ettirmektedir.

Cansın Ertekin, gezmeyi ve seyahat etmeyi oldukça sevmektedir. Dil eğitimi için Kanada'da kampa gitmiş olup Amerika, Rusya, İsviçre, İtalya, Fransa, Yunanistan, Polonya ve Fas'a da düzenlenen kültürel gezilere katılmıştır.

Cansın ve Umut'un şirketi her geçen gün büyümekte ve geliştirdikleri projelerle insanların hayatlarına katkı sağlamaya devam etmektedir.