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Cansız bedeni battaniyeye sarılı bulunan Ayşe'nin katili için istenen ceza açıklandı - Son Dakika

Cansız bedeni battaniyeye sarılı bulunan Ayşe'nin katili için istenen ceza açıklandı

22.12.2021 18:51
Cansız bedeni battaniyeye sarılı bulunan Ayşe'nin katili için istenen ceza açıklandı

İzmir'de cansız bedeni battaniyeye sarılı halde bulunan Ayşe Nazlı Kınacı'yı öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Taylan Özgür İmal için 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli cinsel saldırı' ve nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise toplam 22 yıl hapis cezası istendi.

İzmir'in Menderes ilçesinde 19 Şubat 2021'de gerçekleşen olayda, Yaren Tepe mevkiindeki orman görevlisi, ağaçların arasında battaniyeye sarılı bir kadın cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri; cesedin, olaydan 4 gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Ayşe Nazlı Kınacı'ya ait olduğunu belirledi. Bu gelişme üzerine soruşturmayı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı. Tespit edilen cinayet şüphelisi Taylan Özgür İmal, saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden İmal, sevk edildiği adliyede tutuklandı. İmal hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Taylan Özgür İmal Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Ayşe Nazlı Kınacı'nın annesi Hanife Ateş ve babası Altan Kınacı ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

MÜEBBET VE 22 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Duruşma savcısı dosya için esas hakkında mütalaanın hazır olduğunu söyledi. Savcı, tutuklu sanık İmal'ın' nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıl ve 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 10 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

"7 DAKİKA BOĞAZINI SIKTIM"

Davanın İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde temmuz ayında görülen ilk duruşmasında sanık Taylan Özgür İmal, "Beraber barajın oraya gittikten sonra bana arkadaşının yanına gitmek istediğini söyledi. Ben de götüremeyeceğimi söyleyince aramızda tartışma çıktı. Kendimden geçtim ve 6-7 dakika boğazını sıktım sonrasında pişman olup, suni teneffüs yaptım ancak ölmüştü. Cesedi arabadaki battaniyeye sarıp, ormana attım" demişti.

Cansız bedeni battaniyeye sarılı bulunan Ayşe'nin katili için istenen ceza açıklandı
Cansız bedeni battaniyeye sarılı bulunan Ayşe'nin katili için istenen ceza açıklandı

Taylan Özgür, Ayşe Nazlı, Saldırı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cansız bedeni battaniyeye sarılı bulunan Ayşe'nin katili için istenen ceza açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cansız bedeni battaniyeye sarılı bulunan Ayşe'nin katili için istenen ceza açıklandı - Son Dakika
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