Antalya 'nın Manavgat ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranırken, yol kenarında cansız bedeni bulunan Hakan Asilkan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Anne Ayşe Asilkan, cenaze alındığı sırada uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze aracının kaputuna başını koyan anne Asilkan, Seni nasıl tabuta koydular oğlum Ciğerimi yaktın oğlum. Sarı papatyam. Sensizliğe nasıl dayanacağım Bindin işte arabana diyerek ağladı. Cenazesi toprağa verilmek üzere Manavgat'a götürülen Hakan Asilkan'ın kesin ölüm nedeni, ayrıntılı otopsi raporu ile belli olacak.

Kaynak: DHA

Antalya Adli Tıp Kurumu, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › CANSIZ BEDENİ BULUNAN HAKAN'IN ANNESİ 'CİĞERİMİ YAKTIN OĞLUM' - Son Dakika

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