Cansız bedeni bulunan minik Melek toprağa verildi - Son Dakika

Cansız bedeni bulunan minik Melek toprağa verildi

Van'ın Erciş ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 2 yaşındaki Melek toprağa verildi.

Van'ın Erciş ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 2 yaşındaki Melek toprağa verildi.


İlçenin Yeşilova Mahallesi Taştan Sokak üzerinde bulunan ikametinin önündeki dereye düşen 2 yaşındaki Melek Memiş için Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve AFAD ekipleri seferber olmuştu. Yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu minik Melek'in cansız bedeni ikametine yaklaşık 6 kilometre mesafedeki sazlık alanda bulunmuştu. Van Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Melek'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçedeki Seyit Muhammet Mezarlığı'nda toprağa verildi. - VAN

Van Emniyet Müdürlüğü, Yeşilova, Erciş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:16 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cansız bedeni bulunan minik Melek toprağa verildi - Son Dakika
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