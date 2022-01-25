Dün saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana gelen olayda evinde yalnız yaşayan Muhsin Yaman'ın akşam yemeğini hazırlamak için eve gelen kızı, babasını yerde hareketsiz buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis sevk edildi. Sağlık ekipleri Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis evde inceleme yaptı. Yaman'ın cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sol ayağı felçli Muhsin Yaman'ın ısınmak için yaktığı elektrikli sobanın üstüne düştüğü ve vücudunun bir bölümünde yanık oluştuğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Cansız bedeni elektrikli sobanın üzerinde bulundu! Yalnız yaşıyordu - Son Dakika