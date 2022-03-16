Cansız bedenine saatler sonra ulaşılmıştı... Yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Cansız bedenine saatler sonra ulaşılmıştı... Yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı

16.03.2022 20:43

Cansız bedenine saatler sonra ulaşılmıştı.

Cansız bedenine saatler sonra ulaşılmıştı... Yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yakınlarının 24 saattir haber alamayınca çilingirle kapısı açılan ve evinde hayatını kaybettiği belirlenen 73 yaşındaki Mücahit Yazıcı, yapılan otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Sipahioğlu Apartmanı'nda yaşandı. Ailesinin 24 saattir haber alamadığı 73 yaşındaki Mücahit Yazıcı'nın evine gelen ekipler kapıyı açan olmayınca yaşlı adamın sağlık durumundan şüphelendi. Kapının çilingirle açılmasının ardından yerde hareketsiz vaziyette yatan Yazıcı'nın ilk muayenesinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Yazıcı için öğlen namazını müteakiben Hz. Ali Camii'nde cenaze programı düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Yazıcı'nın cenazesi defnedilmek üzere Rize'ye gönderildi.

Yaşlı adamın evinde yalnız yaşadığı kalp ve akciğer hastası olduğu öğrenildi.

Cansız bedenine saatler sonra ulaşılmıştı... Yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı
Cansız bedenine saatler sonra ulaşılmıştı... Yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı
Cansız bedenine saatler sonra ulaşılmıştı... Yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı

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Son dakika haberi... Saatler sonra cenazesini buldular, son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberi... Saatler sonra cenazesini buldular, son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak, Cenaze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cansız bedenine saatler sonra ulaşılmıştı... Yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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