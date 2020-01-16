Cansız bedenini kuzeni buldu - Son Dakika
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Cansız bedenini kuzeni buldu

7 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 gün önce denizde kaybolan bekçinin cansız bedenini kuzeni buldu.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 gün önce denizde kaybolan bekçinin cansız bedenini kuzeni buldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli mahalle bekçileri Ömer Özer (31) ve Oktay Avcı (31), 11 Ocak Cumartesi sabahı saat 06.30 sıralarında Kulak Mahallesi'nde bulunan Berdan Nehri'nin denize döküldüğü bölgeden balık tutmak için kayıkla denize açıldı. 6 gündür kayıp olan iki arkadaştan Ömer Özer'in cansız bedeni kıyıya yakın bir yerde kuzeni Hüseyin Özer tarafından görüldü. Denize açıldıkları yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Ömer Özer'in cesedini gören kuzeni Hüseyin Özer, ilk olarak bağırıp yardım istedi. Çevredekilerin de olay yerine gelmesiyle sahil güvenlik ekipleri Özer'in cansız bedenini denizden çıkarıp kıyıya getirdi.

Özer'in olayı duyan yakınları ise bölgeye koştu. Ağıtlar yakan yakınları Ömer Özer için gözyaşlarına boğuldu. Ömer Özer'in cenazesi cenaze aracıyla Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Özer yarın cuma namazının ardından Özel Bahşiş Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Diğer bekçi Oktay Avcı'yı arama çalışmaları devam ediyor.

(Ersoy Yalçın/İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Ömer Özer, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:15 Kaynak: İHA
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