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Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması - Son Dakika

Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması

30.06.2021 15:46

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde 2010 yılından bu yana anlaşmazlık yaşayan Kuzeydoğu Karteli ve Körfez Karteli arasında çatışma çıktı. 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan çatışma sonrasında cansız bedenler, Monterrey Tamaulipas karayoluna üzerine bırakıldı. Yoldan araçla geçen sürücüler korkunç manzara karşısında dehşete düşerken, o anlar anbean kameralara yansıdı.

Meksika'da karteller arasındaki çatışmalar yıllardır süregeliyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinin Miguel Aleman kasabasında Kuzeydoğu Karteli ve Körfez Karteli arasında çatışma çıktı. Çatışmanın ardından hayatını kaybeden 9 kişinin cansız bedeni ise kasabaya yakın bir yer olan Monterrey Tamaulipas karayolu üzerinde bırakıldı.

YOLDAN GEÇENLER DEHŞETE DÜŞTÜ

Araçlarıyla yoldan geçen vatandaşları ise gördükleri cansız bedenler karşısında dehşete düştü. Çevre sakinlerinin ifadesine göre dün sabaha karşı ağır silah sesleri duyuldu. Çatışmanın ardından ise cansız bedenler karayoluna bırakıldı ancak cansız bedenlerin hangi kartele ait oldukları henüz bilinmiyor.

BÖLGEYE İLK GELENİN MEKSİKA ORDUSU OLDUĞU BELİRTİLDİ

Olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edilirken, Tamaulipas eyalet yetkilisi Luis Alberto Rodriguez cansız bedenlerin bırakıldığı bölgeye ilk gelenin Meksika ordusu olduğunu belitti. Rodriguez yola bırakılan cansız bedenlerin sayısının 9 olduğunu da doğruladı.

2010'DAN BERİ ANLAŞMAZLIKLAR SÜRÜYOR

Çatışmanın Kuzeydoğu ve Körfez Kartelleri arasında bölgedeki uyuşturucu, kaçak mallar ve göçmen trafiği konusunda 2010 yılından beri yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle çıktığı düşünülüyor.

15 MASUM VATANDAŞIN DA ÖLÜMÜNE SEBEP OLMUŞLARDI

Son günlerde kartel cinayetlerinde ciddi artış görülen Meksika'da geçtiğimiz 19 Haziran'da yine Tamaulipas eyaletinin Reynosa şehrinde Körfez Karteli sivillere ateş açarak 15 masum vatandaşın ölümüne neden olurken, kartelin 4 üyesi güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması

Tamaulipas, Çatışma, Körfez, Sonora, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması - Son Dakika Dünya


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