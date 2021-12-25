Üye Girişi
Cansız bedenleri birbirlerine sarılmış halde bulundu! Üç kardeş yanarak ölmüştü - Son Dakika

Cansız bedenleri birbirlerine sarılmış halde bulundu! Üç kardeş yanarak ölmüştü

25.12.2021 15:45
Cansız bedenleri birbirlerine sarılmış halde bulundu! Üç kardeş yanarak ölmüştü

İzmir'de evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki ikizler Yahya ve Remzi ile 3 yaşındaki ağabeyleri Talha Menderes'in cansız bedenleri birbirlerine sarılmış halde bulundu.

Bayındır Hacıbekir Mahallesi, Soğuksu Sokak'taki evde, dün saat 12.00 sıralarında, iddiaya göre kömür sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

İTFAİYE GEÇ GELDİ İDDİASI

Eve giren ekipler, 2 yaşındaki ikiz kardeşler Remzi ve Yahya ile 3 yaşındaki ağabeyleri Talha Menderes'in cansız bedenini buldu.

Çocukların cenazeleri, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Acılı baba Ferhat Menderes, Bayındır Devlet Hastanesi önünde ağlayarak, sinir krizi geçirdi.

3 kardeşin cansız bedenlerinin, birbirlerine sarılmış halde bulunduğu belirtilirken, ailenin komşuları, itfaiye ekiplerinin bölgeye geç geldiğini öne sürdü. Komşular, çocukların kurtarılamamasında bu gecikmenin etkili olduğunu iddia etti.

ANNE YANGIN SIRASINDA EVDEYMİŞ

Bu arada, Nuriye Menderes'in, yangın sırasında evde olduğu ortaya çıktı. Nuriye Menderes'in polise verdiği ifadede, "Yangın sırasında alt kattaki mutfağımızda çocuklara kahvaltı hazırlıyordum. Çocuklar üst kattaydı, oyun oynuyorlardı. Yangının nasıl ve neden çıktığını bilmiyorum. Yangını çok geç fark ettim, yukarı çıktığımda alevler her yeri sarmıştı, çocuklarıma ulaşamadım" dediği ifade edildi. Sinir krizi geçiren Nuriye Menderes'in Bayındır Devlet Hastanesi'nde müşahede altında tutulduğu, sakinleştirici verildiği bildirildi.

Ölen 3 kardeşin İzmir Adil Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin sürdüğü bildirildi.

YORUMLAR
500

Yangın, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cansız bedenleri birbirlerine sarılmış halde bulundu! Üç kardeş yanarak ölmüştü - Son Dakika


Nefes kesen maç Kasımpaşa'nın! Altay'ın Süper Lig'deki geleceği karanlık Nefes kesen maç Kasımpaşa'nın! Altay'ın Süper Lig'deki geleceği karanlık         
15:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük Asiye'ye saldıran pitbullar için isyan etti: Bunlar, parası bol olanların köpekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük Asiye'ye saldıran pitbullar için isyan etti: Bunlar, parası bol olanların köpekleri         
15:32
Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı         
13:09
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı         
12:05
Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor         
11:31
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor         
17:27
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19

Son Dakika Haberleri
15:39 Nefes kesen maç Kasımpaşa'nın! Altay'ın Süper Lig'deki geleceği karanlık
15:38 Son Dakika: Zamanda yolculuk yapacak James Webb Uzay Teleskobu'nu uzaya fırlattı!
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük Asiye'ye saldıran pitbullar için isyan etti: Bunlar, parası bol olanların köpekleri
15:23 Metropoll'den görev onayı anketi: Onaylamayanların oranı yüzde 57,2'ye yükseldi
15:16 Son Dakika: Beşiktaş'ta deprem! Eski başkan Fikret Orman ve yönetimi, idari ve mali yönden ibra edilmedi
15:11 Salondaki zılgıt seslerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilginç soru: Bana atmıyorsunuz değil mi?
15:09 Dolardaki düşüş sonrası marketler elini taşın altına sokmaya başladı! Tarım Kredi'nin ardından ŞOK da indirime gitti
15:08 Son Dakika: Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Fatih Terim sürpriz tercihler yaptı
14:50 Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bergüzar Korel, bu sefer de yorgan pozuyla kendini ti'ye aldı
14:48 AK Partili Kurtulmuş: Memur ve emekli maaşlarında düzenleme yapılacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 15:51:49. #1.12#
SON DAKİKA: Cansız bedenleri birbirlerine sarılmış halde bulundu! Üç kardeş yanarak ölmüştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement