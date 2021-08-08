Cansız bedenleri bulunan anne kızın cenazeleri alındı - Son Dakika

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşadıkları evde farklı odalarda cansız bedenleri bulunan anne ve kızının cenazeleri yakınları tarafından morgdan teslim alındı.

Olay, dün Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve kız kardeşinden haber alamayan Selda Şeber, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından eve gelen polis ekipleri kapıyı açan olmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri ile balkon kapısından içeri giren polis ekibi, anne Müşerref Şeber'i (72) kanepe üzerinde, kızı Semra Pişkin'i (43) ise başka odada halı üzerinde hareketsiz buldu.

İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, anne ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Semra Pişkin'in epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Cenazeler savcının olay yeri incelemesinin ardından ölüm sebebinin netlik kazanması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli tıpa gelen ailenin diğer kızı Selda Şeber ve oğlu İzzet Pişkin cenazeleri teslim aldı.

Anne ve kızın cenazelerinin nerede toprağa verileceğine aile tarafından gün içerisinde karar verileceği öğrenildi. - ANTALYA