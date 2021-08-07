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Cansız bedenleri parçalanıp gömülmüş halde bulundu! Karı-kocanın kayıp kafaları halen aranıyor - Son Dakika

Cansız bedenleri parçalanıp gömülmüş halde bulundu! Karı-kocanın kayıp kafaları halen aranıyor

07.08.2021 16:16

Sakarya'da yabancı uyruklu karı-kocanın cansız bedeni parçalara ayırılıp poşetle toprağın altına gömülü halde bulunmuştu. Cinayetle ilgili soruşturma devam ederken, olay yerinde bulunamayan çiftin kafalarını arama çalışmaları halen devam ediyor.

Dehşete düşüren olay, 1 Temmuz Perşembe günü Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide gezen köpekler kesik bir ayak buldu.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ ÇÖP POŞETİNDE CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, toprağa gömülü şekilde çöp poşeti, poşetin içinde de parçalanmış halde iki kişinin cansız bedenini buldu.

GÖĞÜS SİLİKONLARI VE EJDARHA DÖVMESİ KİMLİKLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Polis ekipleri, kadında göğüs silikonu, erkeğin kolunda ise ejderha dövmesi bulunması sonrasında yaptığı çalışma neticesinde cesetlerin, İran uyruklu 40 yaşındaki A.S. ile 39 yaşındaki M.Z.'ye ait olduğunu ve emlak işiyle uğraştıkları belirledi. Ekipler konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken yabancı uyruklu A.M. gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Cansız bedenleri parçalanıp gömülmüş halde bulunan karı-kocanın kesik başları halen aranıyor

CİNAYETİN NEDENİ KOMİSYON ANLAŞMAZLIĞI OLABİLİR

İranlı karı kocanın Türkiye'de iş yeri olmadan zengin yabancılara emlakçılık hizmeti verdiklerinden yola çıkan polis ekipleri, cinayetin emlak komisyonu yüzünden anlaşmazlık sebebiyle işlendiği ihtimali üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

ÜVEY KARDEŞ VE SEVGİLİSİ BAĞ ŞÜPHELİ

Bu doğrultuda ekipler, öldürülen M.Z.'nin üvey kız kardeşi ve üvey kız kardeşinin sevgilisinin cinayette olağan şüpheli olarak görüldüklerine dair bulgulara ulaştı. Cinayetten kısa bir süre sonra üvey kız kardeş ve sevgilisinin İran'a kaçtığı öğrenilirken, polis ekipleri, şüphelileri sorgulamak için İnterpol aracılığı ile İran'dan iadelerini istedi.

KAYIP KAFALARI HALA ARANIYOR

Öte yandan, cesetlerin ilk bulunduğu bölgede yapılan çalışmalar neticesinde İran uyruklu 40 yaşındaki A.S. ile 39 yaşındaki M.Z.'ye ait olan cesetlerin kafaları hala bulunamadı. Yaklaşık bir aydır süren soruşturmada ekipler kayıp olan kafaları bulmak için titizlikle çalışıyor.

Cansız bedenleri parçalanıp gömülmüş halde bulundu! Karı-kocanın kayıp kafaları halen aranıyor
Parçalanmış cansız bedenlerin sırrını göğüs silikonu çözecek

1 Temmuz, Sakarya, Polis, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cansız bedenleri parçalanıp gömülmüş halde bulundu! Karı-kocanın kayıp kafaları halen aranıyor - Son Dakika


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