Cansız bedenleri sahilde bulundu: Kadını iple boğdu, sonra da kendini ağaca astı - Son Dakika
Üye Girişi

Cansız bedenleri sahilde bulundu: Kadını iple boğdu, sonra da kendini ağaca astı

21.03.2022 08:05

İstanbul Büyükçekmece'de sahilde iple boğulmuş halde bir kadın ve ağaca asılı şekilde erkek cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre, Türkmenistan uyruklu erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini astığı tespit edildi. Yaşanan dehşet verici olay ile ilgili incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.

Dün akşam saat 22.00'da Büyükçekmece Mimar Sinan Sahilinde iddiaya göre 35 yaşındaki Erkem B.H isimli erkek şahıs, 30 yaşındaki kadın N.D.'yi iple boğdu.

KENDİSİNİ DE ASTI

Olayı gerçekleştiren erkek şahıs, aynı iple intihar ederek yaşamına son verdi. Sahildeki cesetleri görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevreye şerit çekti.

Büyükçekmece'de dehşet: Önce kadını sonra kendisini öldürdü

TÜRKMENİSTAN UYRUKLU OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre kadını iple ve kendi yaşamına son veren erkeğin Türkmenistan uyruklu oldukları öğrenildi. Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmanın ardından şüphelilerin cesetleri cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Yaşanan cinayet ve intihar ile ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
500
Babasını öldürdü, daha sonra intihar süsü verdi! Çapraz sorguda cinayetin sebebini anlattı Babasını öldürdü, daha sonra intihar süsü verdi! Çapraz sorguda cinayetin sebebini anlattı Büyükçekmece sahilde Türkmenistan uyruklu olduğu tespit edilen 2 ceset bulundu! Büyükçekmece sahilde Türkmenistan uyruklu olduğu tespit edilen 2 ceset bulundu!

Türkmenistan, Büyükçekmece, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cansız bedenleri sahilde bulundu: Kadını iple boğdu, sonra da kendini ağaca astı - Son Dakika


Son Dakika
08:01 Hızını alamayan Mustafa Sarıgül, bu defa vatandaşı tokatladı
00:56 Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i farka boğdu!
00:17 Büyükçekmece sahilde Türkmenistan uyruklu olduğu tespit edilen 2 ceset bulundu!
00:10 Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 yendiği mücadelede, FB TV canlı yayın anlatımı sosyal medyaya damga vurdu
23:59 AK Partili Şamil Tayyar: Kimi bakanların kırıp döktüklerini sahada o beğenmediği teşkilatlar topluyor
23:44 Alparslan Kuytul, gözaltına alınmak istenirken arbede yaşandı!
23:29 Ünlü oyuncu Hülya Avşar: Manukyan'ı çok oynamak isterdim, izin vermediler
23:23 AIDS olduğu söylenen Fehmi Dalsaldı: Yoğun bakımda canım incir reçeli çekti
23:07 Rıdvan Dilmen alay konusu oldu: Frey'in yorumcu hali
22:10 Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal hücumuna koşarak destek verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 08:10:09. #1.11#
SON DAKİKA: Cansız bedenleri sahilde bulundu: Kadını iple boğdu, sonra da kendini ağaca astı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement