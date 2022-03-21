Cansız bedenleri sahilde bulundu: Kadını iple boğdu, sonra da kendini ağaca astı - Son Dakika

Dün akşam saat 22.00'da Büyükçekmece Mimar Sinan Sahilinde iddiaya göre 35 yaşındaki Erkem B.H isimli erkek şahıs, 30 yaşındaki kadın N.D.'yi iple boğdu.

KENDİSİNİ DE ASTI

Olayı gerçekleştiren erkek şahıs, aynı iple intihar ederek yaşamına son verdi. Sahildeki cesetleri görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevreye şerit çekti.

TÜRKMENİSTAN UYRUKLU OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre kadını iple ve kendi yaşamına son veren erkeğin Türkmenistan uyruklu oldukları öğrenildi. Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmanın ardından şüphelilerin cesetleri cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Yaşanan cinayet ve intihar ile ilgili inceleme başlatıldı.