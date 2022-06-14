Cansız bedenlerin arandığı kuyu 20 saattir kazılıyor - Son Dakika
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Cansız bedenlerin arandığı kuyu 20 saattir kazılıyor

14.06.2022 06:25
Cansız bedenlerin arandığı kuyu 20 saattir kazılıyor

Denizli'de kendilerinden 5 gündür haber alınmayan iki gencin bulunması için dibi taş ve toprakla doldurularak kapatılmış su kuyusunda iş makineleriyle yürütülen çalışmalar 20 saattir devam ediyor.

Denizli'de kendilerinden 5 gündür haber alınmayan iki gencin bulunması için dibi taş ve toprakla doldurularak kapatılmış su kuyusunda iş makineleriyle yürütülen çalışmalar 20 saattir devam ediyor.

Acıpayam ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Yalçın, 9 Haziran akşamı annesi Asuman Yalçın'ı telefonla arayarak harçlık istedi. 20 lira harçlık alarak babasına ait otomobille evden ayrılan İsmail Yalçın, Serinhisar ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki Hasan Akköse ile buluştuktan sonra bir daha geri dönmedi. En son aradığında kendisine "Arabayı yıkıyorum baba" diyen oğlundan bir daha haber alamayan baba Adnan Yalçın, jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu.

İki arkadaşın içerisinde bulunduğu ve PTS kayıtlarından Denizli yönüne gidip geri geldiği belirlenen otomobil, Serinhisar ilçesinin Yenice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu. Aracın yanında kan izlerine rastlanılan arma çalışmalarında, iki gencin telefonları da 200 metre ileride arazide parçalanmış halde bulundu. Kayıp iki gencin en son görüştükleri kişi olan Hasan Akköse ve 8 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma genişletildi.

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, bu sabahki arama çalışmalarına aracın terk edilmiş olarak bulunduğu bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki su kuyusundan başlandı. Çapraz sorguya alınan 2 şüphelinin, cesetlerinin Develikuyusu mevkiindeki su kuyusuna atıldığını ifade etmesi üzerine bölgede geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirildi.

İçerisine taş ve toprak atılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunda, iş makineleriyle kazı çalışması başlatıldı. Su kuyusunda iş makineleriyle başlatılan dün sabah saat 08.00 sıralarında başlatılan çalışmalar, zaman zaman etkili olan yağışa rağmen 20 saattir devam ediyor. Yaklaşık 10 metrelik su kuyusunda Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde titizlikle yürütülen çalışmalara, gece saatlerinde yeni bir iş makinesinin daha katıldığı, çalışmaların yakın bir zamanda bitirilebileceği öğrenildi.

Öte yandan, kayıp gençlerden Hasan Akköse'nin öldürülmeden saniyeler önce telefonunun arama düğmesine gizlice basıp kız arkadaşını aradığı, aynı zamanda akrabası olan M.A'nın adını söylediği ve ardından ise peş ortaya çıktı. - DENİZLİ

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Kayıp gençler kepçelerle kazılan su kuyusunda aranıyor Kayıp gençler kepçelerle kazılan su kuyusunda aranıyor Kayıp 2 genç, üzeri toprak ve kaya parçalarıyla doldurulmuş su kuyusunda aranıyor Kayıp 2 genç, üzeri toprak ve kaya parçalarıyla doldurulmuş su kuyusunda aranıyor
Kaynak: İHA

Serinhisar, Acıpayam, Denizli, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cansız bedenlerin arandığı kuyu 20 saattir kazılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cansız bedenlerin arandığı kuyu 20 saattir kazılıyor - Son Dakika
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