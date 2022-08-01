Sulama kanalına düşen Mahmut, ölü bulundu (2) - Son Dakika
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Sulama kanalına düşen Mahmut, ölü bulundu (2)

01.08.2022 18:55
Sulama kanalına düşen Mahmut, ölü bulundu (2)

CANSIZ CESEDİ BULUNDUŞanlıurfa'da koyunları otlatırken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen Mahmut Devizan'ın cansız bedeni bulundu.

CANSIZ CESEDİ BULUNDU

Şanlıurfa'da koyunları otlatırken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen Mahmut Devizan'ın cansız bedeni bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Davizan'ın cesedi kaybolduğu bölgeden 20 kilometre uzaklıktaki Anaz Mahallesi'nde bulundu. Sulama kanalından çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,


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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu Sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu Sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu
Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sulama kanalına düşen Mahmut, ölü bulundu (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Sulama kanalına düşen Mahmut, ölü bulundu (2) - Son Dakika
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