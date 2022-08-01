Sulama kanalına düşen Mahmut, ölü bulundu (2)

Şanlıurfa 'da koyunları otlatırken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen Mahmut Devizan'ın cansız bedeni bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Davizan'ın cesedi kaybolduğu bölgeden 20 kilometre uzaklıktaki Anaz Mahallesi'nde bulundu. Sulama kanalından çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

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