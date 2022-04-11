CANSIZ MANKENDEN KIYAFET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

Çevirmeye giren genç, polisin kim olduğunu görünce şaşırdı

KAYSERİ'de, cansız manken üzerindeki kıyafeti çalan K.B. (23), polis ekiplerince yakalandı. K.B.'nin cansız mankenden hırsızlığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesinde meydana geldi. Giyim mağazasının kapalı olduğu sırada iş yerinin önüne gelen K.B., cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldı. İş yeri sahiplerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda K.B.'nin Fevziçakmak Mahallesinde olduğu belirlendi. K.B., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Çalınan kıyafete ise el konuldu.

Bu arada cansız mankenden çalınan kıyafet güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde K.B.'nin cansız mankenin üzerindeki kıyafeti aldıktan sonra iş yerine el salladığı da görüldü.