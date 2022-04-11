CANSIZ MANKENDEN KIYAFET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
Üye Girişi

CANSIZ MANKENDEN KIYAFET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

11.04.2022 21:31

KAYSERİ'de, cansız manken üzerindeki kıyafeti çalan K.B. (23), polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, cansız manken üzerindeki kıyafeti çalan K.B. (23), polis ekiplerince yakalandı. K.B.'nin cansız mankenden hırsızlığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesinde meydana geldi. Giyim mağazasının kapalı olduğu sırada iş yerinin önüne gelen K.B., cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldı. İş yeri sahiplerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda K.B.'nin Fevziçakmak Mahallesinde olduğu belirlendi. K.B., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Çalınan kıyafete ise el konuldu.

Bu arada cansız mankenden çalınan kıyafet güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde K.B.'nin cansız mankenin üzerindeki kıyafeti aldıktan sonra iş yerine el salladığı da görüldü.

CANSIZ MANKENDEN KIYAFET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA
CANSIZ MANKENDEN KIYAFET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA
CANSIZ MANKENDEN KIYAFET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA
CANSIZ MANKENDEN KIYAFET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA
CANSIZ MANKENDEN KIYAFET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

YORUMLAR
500
Cansız manken üzerindeki eşofmanı çalan zanlı yakalandı Cansız manken üzerindeki eşofmanı çalan zanlı yakalandı Son dakika haberleri! Okulun önünden çalınan bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında Son dakika haberleri! Okulun önünden çalınan bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CANSIZ MANKENDEN KIYAFET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika


Son Dakika
21:18 Galatasaray, 117 yıllık tarihinde daha kötü bir senaryoyla karşılaşmadı
21:15 Antalya'ya nisan ayında kar yağdı! Kalınlığı 15 santimetreyi buldu
20:48 11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 28 kişi vefat etti, 6 bin 893 yeni vaka tespit edildi
20:48 Son Dakika: Karadeniz'de deprem oldu, İstanbul'da da hissedildi!
20:35 Öğrencilerin merakla beklediği zam muafiyeti için son söz İmamoğlu'nda!
20:31 Fransa'da sandıktan Karim Benzema'nın çıkması damga vurdu!
19:34 Çok Güzel Hareketler'de Nihat Hatipoğlu göndermesi yapıldı, izleyenler gülmekten kırıldı!
19:21 Brezilya'da teknik direktörün kadın hakeme yaptığı ortalığı ayağa kaldırdı!
18:53 Buça'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı!
18:34 Doğan Alemdar, Rennes'e yıllar sonra ilki yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 21:45:01. #1.13#
SON DAKİKA: CANSIZ MANKENDEN KIYAFET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement