Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti böyle çaldı

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Bulvarı Yalın Sokak'ta bulunan bir giyim mağazasının önünde gerçekleşen olayda kimliği tespit edilmeyen bir şüpheli, mağazanın önünde bulunan cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ÇEKİP GİTTİ

Bir süre inceledikten sonra canlı mankenden çıkarttığı kıyafeti giyen hırsızlık şüphelisi, hiçbir şey olmamış gibi kayıplara karıştı. Olayı fark eden işletme sahipleri ise hırsızlık anına ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı.