Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti böyle çaldı - Son Dakika
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Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti böyle çaldı

29.05.2023 12:52

Eskişehir'de giyim mağazasının önündeki cansız mankene yaklaşan bir adam, bir süre inceledikten sonra mankenin üzerindeki kıyafetleri çaldı. O anlar güvenlik kamerası ile kayıt altına alındı.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Bulvarı Yalın Sokak'ta bulunan bir giyim mağazasının önünde gerçekleşen olayda kimliği tespit edilmeyen bir şüpheli, mağazanın önünde bulunan cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ÇEKİP GİTTİ

Bir süre inceledikten sonra canlı mankenden çıkarttığı kıyafeti giyen hırsızlık şüphelisi, hiçbir şey olmamış gibi kayıplara karıştı. Olayı fark eden işletme sahipleri ise hırsızlık anına ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: İHA
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Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti böyle çaldı - Son Dakika


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