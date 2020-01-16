CANSIZ MANKENİN ÜZERİNDEKİ MONTU BÖYLE ÇALDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel CANSIZ MANKENİN ÜZERİNDEKİ MONTU BÖYLE ÇALDI - Son Dakika

CANSIZ MANKENİN ÜZERİNDEKİ MONTU BÖYLE ÇALDI

14 dakika önce

Esenyurt'ta bir kişi giyim mağazası önündeki cansız mankenin üzerinde bulunan montu çaldı.

CANSIZ MANKENİN ÜZERİNDEKİ MONTU BÖYLE ÇALDI, System.String[]

Esenyurt'ta bir kişi giyim mağazası önündeki cansız mankenin üzerinde bulunan montu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Salı günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bir giyim mağazası önüne gelen ve rahat hareketleriyle dikkat çeken hırsız  bir süre cansız mankenlerin üzerindeki montları inceledi.  Çevreyi de kontrol eden hırsız cansız mankenin üzerinde bulunan ve yaklaşık 200 lira değerindeki montu alarak olay yerinden kaçtı. Hırsızın montu çalma anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, aynı mağazada daha öncede benzer hırsızlık olaylarının yaşandığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

--------------------

-Olay anı güvenlik kamera görüntüsü

-Mağaza önünden ve cansız mankenlerden görüntü


- İstanbul
Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı Erdoğan'dan mahkum yakınlarını sevindirecek af çıkışı! Meclis'e geliyor Sosyal medyada tartıştığı genci barışma bahanesiyle çağırıp darp etti

Son Dakika Haberleri
15:18 Lüks cipteki 70 bin liralık 3 pırlanta yüzük çalındı - Son Dakika
15:18 Bursa'da şafak vakti 700 polisle uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
15:18 Galata köprüsü'ndeki kaza uzun araç kuyrukları oluşturdu - Son Dakika
15:13 Geri dönüşüm konusunda vatandaşlar bilinçlendiriliyor - Son Dakika
15:13 Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Plastik ve Estetik Cerrahı göreve başladı - Son Dakika
15:09 İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor - Son Dakika
14:50 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 15:22:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CANSIZ MANKENİN ÜZERİNDEKİ MONTU BÖYLE ÇALDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]