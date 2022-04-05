Cansu Dere, bir dönem hem İstanbul hem de Madrid'de yaşamayı planlıyor - Son Dakika

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İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan sinema ve dizi oyuncusu Cansu Dere, bir dönem hem İstanbul hem de Madrid'de yaşamayı düşündüğünü söyledi.

İspanyol sinemasının en eski dergisi Fotogramas'ın dün akşam düzenlenen ödül törenine katılan Cansu Dere, bugün de Madrid'de bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Dere, "Burada olmaktan çok mutluyum ve Türkiye'de çekimlerim bittikten birkaç ay sonra yeniden geleceğim. Bu, hem iş hem de tatil olacak. Yılın yarısında İstanbul diğer yarısında da Madrid'de yaşamayı düşünebilirim. Ama tabii ki İspanyolcamı geliştirmem lazım." dedi.

Yönetmen Pedro Almodovar, oyuncular Alvaro Morte, Alba Flores, Javier Camara, Ana Belen gibi İspanyol sinemasının önemli isimlerinin katıldığı Fotogramas dergisinin gala gecesinde ödüllerden birini de veren Dere, duygularını "İspanyol sinemasının hayranıyım ve çok özel insanlarla birlikte oldum. Ayrıca bir Türk olarak orada bulunmaktan da gurur duydum. Çok mutluydum." ifadeleriyle aktardı.

Her oyuncu gibi kendisinin de bir gün Pedro Almodovar ile çalışmaktan memnuniyet duyacağını dile getiren Dere, "Ancak benim için hikaye ve senaryo çok önemli. O yüzden hiç tanımadığım bir yönetmenle de hikaye iyiyse çalışabilirim. İspanya'da şu an iş ile ilgili net bir şey yok ama gelecekte neden olmasın." dedi.

İspanya'da en çok izlenen dizilerden biri olan Sadakatsiz dizisinin oyuncusu Cansu Dere, geçen aralıkta Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası tarafından bireysel başarı ödülüne layık görülmüştü.