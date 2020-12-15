Cansu Dere tüm borçları üstlendi

Oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Dere hayvanlar için yaptığı bağışla yeniden gündeme geldi. Dere, hayvanlara yardım eden gönüllerin oluşturduğu iki sosyal platformunun tüm klinik borçlarını ödedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Dere, hayvanlar için yaptığı bağışla büyük takdir topladı. Dere, sokak hayvanlarının veteriner masraflarını üstlenirken gönüllülerin oluşturduğu iki kliniğin borcunu sildi.

'Kurtaranev' ve 'orman beslemesi' isimli iki Instagram hesabı, Cansu Dere'ye bu bağışından dolayı teşekkür etti. Yapılan paylaşımda "Kurtaran Ev çocukları için yaptığınız destek için çook teşekkür ederiz. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verildi.