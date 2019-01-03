Cansu Kahraman "TUTULAMAYAN" Resim Sergisi
1 saat önce
Akademililer Sanat Merkezi, genç ressam Cansu Kahraman'ın ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.
Geniş hayal dünyasıyla doğanın içine yerleştirdiği figürler üzerinden hikayeler anlatarak yeni bir atmosfer yaratan Cansu Kahraman; alışılmışın dışında kadraj kullanımı, yüzeydeki yaratıcı doku denemeleri ve kendine özgü paletiyle dikkat çekiyor. Kontür ki işlevsel kullanımindan dolayi kimi zaman yerçekimini azalttırken ve tam tersi durumda vurgu yaparken, içeriğinde devinen duygu durumlarıyla ilişki kurar.
Cansu Kahraman'ın "Tutulamayan" isimli ilk kişisel sergisi 18 Ocak – 16 Şubat2019 tarihleri arasında Akademililer Sanat Merkezi'nde sanatseverleri beklemektedir.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:24 Kaynak: Bültenler
Son Dakika! Emeklilerin Maaş Zammı Belli Oldu
2018 Yılı Enflasyon Rakamları, 5,45 Bandında Seyreden Doların Ateşini Düşürmedi
Son Dakika! Milyonların Maaş Zammını Belirleyen Enflasyon Rakamları Açıklandı
Turgut Altınok AK Parti'den Aday Olunca, Kızı İYİ Parti'den İstifa Etti