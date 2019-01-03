Son Dakika Haberleri: Cansu Kahraman "TUTULAMAYAN" Resim Sergisi

Cansu Kahraman "TUTULAMAYAN" Resim Sergisi

1 saat önce

Akademililer Sanat Merkezi, genç ressam Cansu Kahraman'ın ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Cansu Kahraman

Geniş hayal dünyasıyla doğanın içine yerleştirdiği figürler üzerinden hikayeler anlatarak yeni bir atmosfer yaratan Cansu Kahraman; alışılmışın dışında kadraj kullanımı, yüzeydeki yaratıcı doku denemeleri ve kendine özgü paletiyle dikkat çekiyor. Kontür ki işlevsel kullanımindan dolayi kimi zaman yerçekimini azalttırken ve tam tersi durumda vurgu yaparken, içeriğinde devinen duygu durumlarıyla ilişki kurar.

Cansu Kahraman'ın "Tutulamayan" isimli ilk kişisel sergisi 18 Ocak – 16 Şubat2019 tarihleri arasında Akademililer Sanat Merkezi'nde sanatseverleri beklemektedir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:24 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Emeklilerin Maaş Zammı Belli Oldu 2018 Yılı Enflasyon Rakamları, 5,45 Bandında Seyreden Doların Ateşini Düşürmedi

Son Dakika! Milyonların Maaş Zammını Belirleyen Enflasyon Rakamları Açıklandı Turgut Altınok AK Parti'den Aday Olunca, Kızı İYİ Parti'den İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 10:34:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cansu Kahraman "TUTULAMAYAN" Resim Sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]