Cansu Kahraman "TUTULAMAYAN" Resim Sergisi

Geniş hayal dünyasıyla doğanın içine yerleştirdiği figürler üzerinden hikayeler anlatarak yeni bir atmosfer yaratan Cansu Kahraman; alışılmışın dışında kadraj kullanımı, yüzeydeki yaratıcı doku denemeleri ve kendine özgü paletiyle dikkat çekiyor. Kontür ki işlevsel kullanımindan dolayi kimi zaman yerçekimini azalttırken ve tam tersi durumda vurgu yaparken, içeriğinde devinen duygu durumlarıyla ilişki kurar.

Cansu Kahraman'ın "Tutulamayan" isimli ilk kişisel sergisi 18 Ocak – 16 Şubat2019 tarihleri arasında Akademililer Sanat Merkezi'nde sanatseverleri beklemektedir.