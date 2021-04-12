Cansu Kaya davasında 2 sanığa ceza yağdı - Son Dakika

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde 18 yaşındaki Cansu Kaya'yı öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Necati Demir'e (30) ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl 8 ay 7 gün, Mehmet Poyraz Çalhan'a (23) ise kasten öldürme suçundan 22 yıl, cinsel saldırıya teşebbüs ve kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.

Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nde garson olarak çalıştığı restorandan 14 Haziran 2015 yılında, mesai bitimi ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Cansu Kaya'nın 3 gün sonra Dalyan Kanalı Çandır Geçişi mevkisinde suda cesedi bulundu. Kaya, otopsinin ardından toprağa verilirken, olayın aydınlığa kavuşturulması için emniyette özel ekip kuruldu. İşyeri ve MOBESE kameraları incelenirken Kaya'nın son olarak Dalyan'daki restoranda garson olarak çalışan Necati Demir ve Mehmet Poyraz Çalhan ile Maraş Mahallesi Sağlık Ocağı Sokağı'nda yürüdüğü görüldü. Bunun üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 2 şüpheli hakkında dava açıldı.

Fethiye 17inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Necati Demir, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli cinsel istismar suçundan 27 yıl, kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçundan 9 yıl, Mehmet Poyraz Çalhan'da kasten öldürme suçundan 24 yıl, cinsel istismar suçundan 12 yıl, kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçundan ise 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.YARGITAY DOSYAYI MAHKEMEYE GÖNDERDİKaya Ailesi'nin avukatının cezaların artırılması için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne yaptığı başvuru reddedildi. Bunun üzerine aile, Yargıtay'a başvurdu. Temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, iki sanığın da Cansu Kaya'ya ayrı ayrı cinsel istismarda bulundukları belirtilerek hüküm kurulduğunu, ancak iki sanığa da verilen cezada herhangi bir artırım yoluna gidilmediğini vurguladı. Bu durumun bozmayı gerektirdiği belirtilen kararda, dosyanın yargılamayı yapan mahkemeye gönderilmesine hükmedildi.Yaşanan gelişmelerin ardından Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, Mehmet Poyraz Çalhan ile Necati Demir, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Cansu Kaya'nın babası Osman ve annesi Gülen Kaya, ablası Burcu Kaya ve taraf avukatları hazır bulundu.Necati Demir savunmasında, "Olaydan sonra eşyaları atmak ve jandarmaya bilgi vermemek dışında bir suçumuz yok. Bu kararımız bütün hayatımızı mahvetti. 6 yıldır tutukluyuz. Bu suçu gerçekten işlemedik" dedi. Mehmet Poyraz Çalhan ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, Kaya'nın ölümüyle ilgisi olmadığını söyledi.Mahkeme heyeti dava sonucunda, Demir'e kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cinsel saldırıya teşebbüs ve kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçundan toplam 28 yıl 8 ay 7 gün, Mehmet Poyraz Çalhan'a ise kasten öldürme suçundan 22 yıl, cinsel saldırıya teşebbüs ve kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Cansu Kaya'nın babası Osman Kaya, "İnşallah af çıkmaz, hak ettikleri bu cezayı yatarlar. Diyecek bir şey bulamıyorum" dedi.