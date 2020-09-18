Cansu Köksal: Sezona hazırız - Son Dakika

Cansu Köksal: Sezona hazırız

"Birkaç eksiğimiz var, onlar geldikten sonra her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum""Tabii ki Işıl olsun isterdik ama takım değiştirmek sporun bir parçası""Seyircisiz olacak ama bizi desteklemelerini istiyoruz"Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN / - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın...

Cansu Köksal: Sezona hazırız, System.String[]

"Birkaç eksiğimiz var, onlar geldikten sonra her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum"

"Tabii ki Işıl olsun isterdik ama takım değiştirmek sporun bir parçası"

"Seyircisiz olacak ama bizi desteklemelerini istiyoruz"

Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN/ - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferlerinden Cansu Köksal, sezona hazır olduklarını söyledi.Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, sarı kırmızılı kulübün Riva arazisinde hayata geçirilen Düşler Vadisi Riva'nın villa bahçelerinde 2020-2021 sezonunun açılışını kutlamak üzere bir araya geldi. Barbekü etkinliği öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cansu Köksal, Düşler Vadisi'ni çok beğendiğini dile getirerek, "Gezdim, gerçekten çok güzel bir proje olmuş. Yer de çok güzel, Riva'da. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Burası bizim evimiz" ifadelerini kullandı."BİRKAÇ EKSİĞİMİZ VAR, ONLAR GELDİKTEN SONRA HER ŞEYİN DAHA GÜZEL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"Antrenmanların iyi geçtiğini kaydeden Köksal, "Tabii ki ilk defa hepimizin bu kadar aradan sonra bir araya geliyoruz. Covid döneminde antrenman yaptık evde ama takım sporundan uzak kaldık. Antrenmanlarda çok bir şey yok, gayet iyiyiz. Birkaç sakatlanan arkadaşımız oldu, onların yerine de tekrar oyuncular gelecek. İnşallah onlar da bir an önce iyileşip bize katılırlar. Gayet iyi oluyor antrenmanlarımız. Şu süreçte biraz hazırlık maçlarına ara verildi. Sağlık her şeyden daha önemli. Çok az bir vaktimiz kaldı, ben hazır olduğumuzu düşünüyorum. Birkaç eksiğimiz var, onlar geldikten sonra her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum" dedi."TABİİ Kİ IŞIL OLSUN İSTERDİK AMA TAKIM DEĞİŞTİRMEK SPORUN BİR PARÇASI" Işıl Alben'in takımdan ayrılması ve yeni bir kadro kurulmasıyla ilgili gelen soruya Cansu Köksal, şu yanıtı verdi: "Bence hazırız, hepimiz profesyoneliz. Sezon sonunda takım değiştirmek sporun bir parçası. Bir sıkıntımız yok, hazırız. Tabii ki Işıl olsun isterdik takımda. Ama onun için böylesi daha iyi olacakmış demek ki, bu kararı verdi. Biz gayet hazırız."TARAFTARA MESAJ: SEYİRCİSİZ OLACAK AMA BİZİ DESTEKLEMELERİNİ İSTİYORUZ

Son olarak Cansu Köksal, sarı kırmızılı taraftarlara mesaj göndererek, "Bildiğim kadarıyla ilk devre seyircisiz olacak ama biz her zaman bizi desteklemelerini ve izlemelerini istiyoruz. Onları çok seviyoruz zaten onlar için buradayız" dedi ve sözlerini noktaladı.

Cansu Köksal, Galatasaray, basketbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Cansu Köksal: Sezona hazırız - Son Dakika Spor

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