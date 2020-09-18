- Cansu Köksal: "Yeni sezon öncesi hazırız"

İSTANBUL - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın önemli isimlerinden Cansu Köksal, yeni sezon öncesinde konuştu. Köksal, "Birkaç eksiğimiz var, onlar gelince her şey çok daha güzel olacak" dedi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon öncesinde Riva'da bulunan Düşler Vadisi'nde gerçekleşen etkinlikte bir araya geldi. Gerçekleşen organizasyon sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan takımın önemli isimlerinden Cansu Köksal, ilk olarak projeyle ilgili konuştu. Yapılan projeyi gezdiğini söyleyen Cansu, "Gerçekten çok güzel bir proje olmuş. Yer de çok güzel, Riva oldukça güzel bir yer. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Burası bizim evimiz" dedi.

"Hazır olduğumuzu düşünüyorum"

Korona virüs nedeniyle uzun bir aranın ardından bir araya geldiklerini sözlerine ekleyen başarılı oyuncu, "Tabii ki ilk defa hepimizin bu kadar aradan sonra bir araya geliyoruz. Pandemi nedeniyle evde antrenman yaptık ama takım sporundan uzak kaldık. Şu anda gayet iyiyiz. Birkaç sakatlanan arkadaşımız oldu, onların yerine de tekrar oyuncular gelecek. İnşallah onlar da bir an önce iyileşip bize katılırlar. Gayet iyi oluyor antrenmanlarımız. Şu süreçte biraz hazırlık maçlarına ara verildi. Sağlık her şeyden daha önemli. Çok az bir vaktimiz kaldı, ben hazır olduğumuzu düşünüyorum. Birkaç eksiğimiz var, onlar geldikten sonra her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum. Bence hazırız, hepimiz profesyoneliz. Sezon sonunda takım değiştirmek sporun bir parçası. Bir sıkıntımız yok, hazırız. Tabii ki Işıl olsun isterdik takımda. Ama onun için böylesi daha iyi olacakmış demek ki, bu kararı verdi. Biz gayet hazırız" diye konuştu. Son olarak taraftara mesaj veren Cansu, "İlk devre seyircisiz olacak ama biz her zaman bizi desteklemelerini ve izlemelerini istiyoruz. Onları çok seviyoruz zaten onlar için buradayız" diyerek sözlerini tamamladı.