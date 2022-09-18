CANSU'NUN ÜNİVERSİTE SEVİNCİ, 6 SAAT 15 DAKİKA SÜRDÜ - Son Dakika
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CANSU'NUN ÜNİVERSİTE SEVİNCİ, 6 SAAT 15 DAKİKA SÜRDÜ

18.09.2022 10:02

ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde kayıt için yedek listesinin 2'inci sırasında yer alan ve açılan kontenjanla ismi kazananlar listesinde yayınlanıp telefonla aranan voleybolcu Cansu Karadereli'nin (18), sevinci kısa sürdü.

ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde kayıt için yedek listesinin 2'inci sırasında yer alan ve açılan kontenjanla ismi kazananlar listesinde yayınlanıp telefonla aranan voleybolcu Cansu Karadereli'nin (18), sevinci kısa sürdü. Görevlilerin kaydını sildiren 'Helin' isimli öğrenci ile yedekler listesinin ilk sırasında yer alan aynı adı taşıyan öğrenciyi karıştırdığının ortaya çıkması üzerine 6 saat 15 dakika sonra yeniden aranan Karadereli'yi kayıt yaptıramayacağı bildirildi.

ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi görevlileri 12 Eylül'de antrenörlük bölümü için tercih yapan ve spor testi sonrası kayıt için yedekler listesinde 2'nci sırada yer alan Çaykur Rizespor Voleybol takımı sporcusu Cansu Karadereli'yi telefonla arayarak kayıt sildiren bir öğrenci nedeniyle oluşan kontenjanla bölüme yerleştirildiğini bildirdi. Saat 16.00'da ismi sistemde 'kazananlar' arasında yayınlanması üzerine kayıt hazırlığı yapan Karadereli'yi aynı gün saat 22.15'te arayan görevli, hata yapıldığını söyledi. Görevli, kaydını sildiren 'Helin' isimli öğrenci ile yedekler listesinde ilk sırada yer alan aynı adı taşıyan öğrencinin karıştırıldığını belirtti, hatanın düzeltilmesi sonucu ilk yedeğin kaydının alındığını, kendisinin kayıt yaptıramayacağını bildirdi. Üniversite okuma sevinci kısa süren Rizeli Cansu Karadereli, büyük üzüntü yaşadı.

'BENİ 'KAZANDIM' DİYE YAYINLADILAR?

7 yıldır Çaykur Rizespor Kulübü'nde voleybol oynadığını söyleyen Cansu Karadereli, şunları söyledi:

'Bu yıl üniversiteye yerleşemediğim için dershaneye başladım. Ancak 12 Eylül'de beni ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden görevli bir memur ve dekan yardımcısı telefonla aradı, kazandığımı, kayıt yaptırıp yaptırmayacağımı, sordular. Ben de 'kayıt yaptıracağım' dedim. Saat 16.00'da sistemde, beni kazandım diye yayınladılar. Evraklarımı hazırlamaya başladım. Saat 22.15'te memur beni arayarak, kaydını sildiren ile yedeklerdeki ilk sırada yer alan ismin aynı olması nedeniyle hata yapıldığını bildirdi. Benim kayıt yaptıramayacağımı söyledi. O gece çok kötü oldum. Üniversite görevlileri daha sonra tekrar arayarak hatadan dolayı özür dilediler. Memurun hatası ile benim üniversite başlamadan hayatım bitti. Bu durumda 1 yılım çöp olacak dedi.

ETÜ: HATALI İŞLEM DÜZELTİLDİ

ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden yapılan açıklamada ise 'Kaydını sildiren ile yedeklerde ilk sırada yer alan öğrencilerin isim benzerliğinden kaynaklı tarafımızca yapılan 2'nci yedeğe tanınan kayıt hakkı işlemi, hatanın fark edilmesi üzerine düzeltildi. Kaydını sildiren öğrenci ile açılan kontenjan, yedeklerde ilk sıradaki öğrencinin kaydı alınarak doldurulmuştur denildi.

Voleybol kontenjanından sadece 2 sporcunun kayıt yaptırabildiği ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde, listedeki ilk 2 sıradaki öğrencinin ardından sıralamaya giren diğer öğrenciler ise yedek listede kalıyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

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