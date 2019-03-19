Cansu Taşkın Meslektaşlarına Meydan Okudu

Midyeleri büyük bir iştahla yiyen Taşkın, "normal de bu kadar midyeyi asla yiyemem fakat bu sefer rekorumu aştım" dedi.

Manken arkadaşlarına büyük bir taş atan Cansu Taşkın, yeni dönemde büyük defilenin baş mankeni olduğunu ve yemeklerle arasının çok iyi olduğunu da dile getirdi.

Öte yandan Taşkın, "Ben her istediğimi yiyorum. Az öncede 78 tane midye yedim ama yinede sıfır bedenim. Diğer mankenler benim bu rekorumu asla kıramazlar, her zaman rejim ve sporla formda kalmaya çalışıyorlar ve gördünüz üzere benim öyle dertlerim yok" diyerek meslektaşlarını kızdıracak iddialı cümleler kurdu.