Cansu Tiryaki'ye UEFA'dan görev
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FIFA kokartlı Türk hakem Cansu Tiryaki, UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde görevlendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:56 Kaynak: AA
FIFA kokartlı Türk hakem Cansu Tiryaki, UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Cansu Tiryaki'nin 22-28 Ekim'de Portekiz'de düzenlenecek 11. Grup müsabakalarında UEFA tarafından görevlendirildiği ifade edildi.
FIFA kokartlı yardımcı hakem Deybet Gök'ün de 11. Grup maçlarında görev alacağı kaydedildi.
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