Son Dakika Haberleri: Cansu Tiryaki'ye UEFA'dan görev
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Cansu Tiryaki'ye UEFA'dan görev

18 dakika önce

FIFA kokartlı Türk hakem Cansu Tiryaki, UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde görevlendirildi.

Cansu Tiryaki'ye UEFA'dan görev, System.String[]

FIFA kokartlı Türk hakem Cansu Tiryaki, UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Cansu Tiryaki'nin 22-28 Ekim'de Portekiz'de düzenlenecek 11. Grup müsabakalarında UEFA tarafından görevlendirildiği ifade edildi.

FIFA kokartlı yardımcı hakem Deybet Gök'ün de 11. Grup maçlarında görev alacağı kaydedildi.

Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:56 Kaynak: AA
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