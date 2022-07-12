Cansuyu Benin'de 20 bin aileye kurban eti ulaştırdı - Son Dakika
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Cansuyu Benin'de 20 bin aileye kurban eti ulaştırdı

12.07.2022 13:08
Cansuyu Benin'de 20 bin aileye kurban eti ulaştırdı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği hayırseverlerin bağışladığı kurbanların etlerini Benin de 20 bin aileye ulaştırdı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2022 Kurban Organizasyonu kapsamında Batı Afrika ülkesi Benin'in başkenti Cotonou'nun 4 farklı bölgesinde kesilecek kurbanlıkları kontrol ettikten sonra kesim ve dağıtım işine başladı. Bölge halkı ile beraber kıldıkları Kurban Bayramı namazı in ardından kesimlere başlayan yardım gönüllüleri, Bayramın 3. Gününde kesimlerin bitmesinin ardından dağıtıma başlayarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Titizlikle kesilen kurbanlar, kesildikten sonra poşetlere konularak kurban kesim alanında bekleyen ve kırsalda yaşayan hanelere ulaştıran yardım gönüllülerine dualar edildi.

6 kişilik ekip olarak 4 gündür Benin'de aralıksız çalışma yürüten yardım gönüllüleri 2 grup halinde başkente 700 kilometre uzaklıktaki farklı kırsal alanlar da kesim ve dağıtım işleri gerçekleştirdi.

Cansuyu Benin'de 20 bin aileye kurban eti ulaştırdı

"CANSUYU OLMAYA GELDİK"

Derneğin Benin Koordinatörü Ömer Faruk Günenç, açıklamada, Benin'e cansuyu olmaya geldiklerini belirterek, hayırseverlerin bağışladığı kurbanlarla 20 bin aileye et dağıtıklarını söyledi.

Günenç; "4 farklı bölgede kesimlerimizi gerçekleştirerek Yaklaşık 40 farklı bölgede de dağıtım gerçekleştirdik. Benin'de Bohicon, Savé, Parakou ve Kallavi olmak üzere bu bölgelerin kırsalında yaşayan gerçek ihtiyaç sahiplerine, kentsel alt yapıdan yoksul bölgelerde, 20 bin aileye kurban yardımlarını ulaştırmış bulunuyoruz. Cansuyu Derneği aracılığı ile, Afrika'da kurban kesmek için bağışta bulunan bağışçılar teşekkür ediyoruz."dedi.

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