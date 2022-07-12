Cansuyu Burkina Faso'da 200 bin aileye kurban eti ulaştırdı - Son Dakika
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Cansuyu Burkina Faso'da 200 bin aileye kurban eti ulaştırdı

12.07.2022 12:52
Cansuyu Burkina Faso'da 200 bin aileye kurban eti ulaştırdı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği hayırseverlerin bağışladığı kurbanların etlerini Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da yaklaşık 200 bin aileye ulaştırdı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2022 Kurban Organizasyonu kapsamında Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun 4 farklı bölgesinde kesilecek kurbanlıkları kontrol ettikten sonra kesim ve dağıtım işine başladı.

Bölge halkı ile beraber kıldıkları Kurban Bayramı namazının ardından kesimlere başlayan yardım gönüllüleri, Bayramın 1'inci günü kurbanlıkları kesti. Titizlikle kesilen kurbanlar, kesildikten sonra poşetlere konularak kurban kesim alanında bekleyen ve kırsalda yaşayan yardıma muhtaç hanelere ulaştırıldı. 2 gün boyunca bölge halkı ile beraber kurbanlık etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Cansuyu ekiplerine dualarla karşılandı.

Cansuyu Burkina Faso'da 200 bin aileye kurban eti ulaştırdı

"CANSUYU OLMAYA GELDİK"

Derneğin Burkina Faso Koordinatörü Yusuf Taşdemir, Burkina Faso'ya "Cansuyu" olmaya geldiklerini belirterek, hayırseverlerin bağışladığı kurbanlarla yaklaşık 200 bin aileye et dağıtıklarını söyledi.

Taşdemir,"4 farklı bölgede kesimlerimizi gerçekleştirerek Yaklaşık 40 farklı bölgede de dağıtım gerçekleştirdik.Burkina Faso'da Ouagadougou, Kokologho olmak üzere bu bölgelerin kırsalında yaşayan gerçek ihtiyaç sahiplerine, kentsel alt yapıdan yoksul bölgelerde, yaklaşık 200 bin muhtaç aileye kurban yardımlarını ulaştırmış bulunuyoruz. Cansuyu Derneği aracılığı ile Afrika'da kurban kesmek için bağışta bulunan bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. "dedi.

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