Cansuyu Derneği, 17 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirecek - Son Dakika

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kurban bağışlarını Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Cansuyu, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceği kurban organizasyonu için hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye ve kriz bölgeleri başta olmak üzere Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki 17 ülkede ihtiyaç sahipleri için kurban kesimleri gerçekleştirecek olan dernek, ekiplerini bölgelere göndermeye başladı.

Bu kapsamda, Batı Afrika ülkesi Benin'e kurban organizasyonu gerçekleştirmek üzere yola çıktı. Ekip, Benin'de kurumsal görüşmeler, organizasyona ilişkin toplantı ve planlamalar yapacak, daha sonra kurbanları satın alarak bayram sabahını bekleyecek.

Ayrıca ekipler, bağışçılara ulaştırmak üzere kurban kesimlerini yaparken, bütün kesim görüntülerini kayda alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, bu yıl da kriz bölgelerini öncelediklerini ve 3 kıtada milyonlarca muhtaca ulaşmaya gayret edeceklerini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyadaki sıkıntıların sürdüğüne işaret eden Köylü, planlamalarını salgına göre yaptıklarını, bu kapsamda kesimleri bazı bölgelerde ekip göndererek, bazılarında ise oradaki dernek üyeleri ve partner kuruluşları vasıtasıyla gerçekleştireceklerini aktardı.

Köylü, Kurban Bayramı'nın 3. günü ikindi vaktine kadar kendilerine emanet edilen kurbanların satın alınacağını, kesileceğini ve bölgelerdeki muhtaçlara dağıtılacağını ifade etti.