Cansuyu Derneği, Afganistan'da 3 bin çocuğu sünnet ettirdi - Son Dakika

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Afganistan'da 3 bin çocuğun sünnetini gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Afrika'da faaliyete geçirdiği sünnet organizasyonuyla sünnetin tecrübeli hekimler eşliğinde sıhhi şartlarda yapılmasını sağlayan dernek, bu faaliyetini Asya ülkelerine de taşıyarak bir yeni organizasyon daha gerçekleştirdi.

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif bölgesinde 3 bin çocuğun sünnet düğünlerini gerçekleştiren dernek, Türkiye'den götürdüğü Türk hekimler eşliğinde hijyenik şartları sağlayarak bayram havasında sünnetleri gerçekleştirdi.

Operasyonlar devam ederken her gün kazanlarda hazırlanan sıcak yemekler sünnet için gelen ailelere ikram edildi. Ayrıca sünnet olan çocuklara da kıyafetler hediye edilerek programın tam bir şölen şeklinde geçmesi sağlandı ve bu organizasyon bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yetim Projesi, Temiz Su Kuyusu Projesi, kurban organizasyonu, gıda dağıtımları gibi 23 alanda faaliyet gösteren dernek, başlatmış olduğu sünnet organizasyonuyla dünyanın farklı bölgelerinde büyük bir ihtiyacı karşılıyor.

Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci, imkansızlıklardan dolayı gerçekleştirilemeyen sünnet faaliyetlerini ulaşabildikleri tüm Müslüman ülkelere götürmeye gayret ettiklerini belirtti.

Değirmenci, şunları kaydetti:

"Maalesef Afrika ülkelerinde sıklıkta karşılaştığımız imkansızlıklar, hijyenik şartların oluşmaması ve sağlık alanındaki yetersizlikler burada da mevcut. 40 yıldır, işgaller, savaşlar, iç karışıklıklardan mustarip olan Afganistan'da, son yıllarda artan iç güvenlik sorunları sebebiyle kırsal kesimden büyük şehirlere göçü hızlandırmıştır. Ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan Mezar-ı Şerif de bu göç dalgalarından payını almış ve bu durumlar sağlık alanında da büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor. İnşallah hayırsever bağışçılarımızın da desteği ile sünnet alanındaki sıkıntıya çözüm olacağız ve önümüzdeki süreçte birçok ülkede on binlerce çocuğumuzun sünnet düğünlerini gerçekleştireceğiz."