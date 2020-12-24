Cansuyu Derneği Afrika'da yaraları sarmaya devam ediyor - Son Dakika

Cansuyu Derneği Afrika'da yaraları sarmaya devam ediyor

24.12.2020 13:11
Cansuyu Derneği Afrika'da yaraları sarmaya devam ediyor, System.String[]

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde kalıcı eserler yapmayı sürdürüyor.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde kalıcı eserler yapmayı sürdürüyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin desteği ile okuldan sağlık ocağına, camiden külliyeye kadar kalıcı eserler inşa eden dernek, bu alandaki ihtiyaçları karşılıyor.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Afrika Ülkesi Benin'de külliye inşa etti. So-Ava Eyaletine bağlı Sotchanhoue Köyü'nde inşa edilen Hacı Semiye Külliyesi 130 metrekare üzerine inşa edilen bir cami ve 120 metrekare alan üzerine inşa edilen 2 sınıfı olan bir okuldan oluşuyor.

Bölgedeki büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan Hacı Semiye Külliyesi'nde, insanlar ibadetlerini yapabilecek ve öğrenciler eğitimlerine devam edebilecek. Okulda Arapça, Fransızca gibi derslerin yanı sıra din eğitimi de verilecek.

Benin'deki külliye açılışı sonrası Atlantique, Littoral, Mono, Kouffo, Ouéme ve Plateau eyaletlerinin kurak bölgelerindeki ihtiyaç sahipleri için 23 temiz su kuyusu açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan, dernek olarak Afrika'nın birçok ülkesinde kalıcı eserler bırakmaya devam ettiklerini belirtti.

Sierra Leone'nin Kono bölgesine 20 su kuyusu

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2 milyardan fazla insanın temiz suya erişim sorunu yaşadığı dünyada "Su Kuyusu Projesi" ile kurak bölgelerde yaşayan insanlara temiz içme suyu ulaştırmayı sürdürüyor.

Batı Afrika Ülkesi olan Sierra Leone'nin Başkenti Freetown'a 300 kilometre uzaklıktaki Kono bölgesinde su kuyuları açan Cansuyu ekibi, bölgedeki temiz su ihtiyacının giderilmesine vesile oldu.

Cansuyu Dış İlişkiler Koordinatörü Bayram Numan Köksal, bu bölgede temiz suya ulaşamayıp koleraya yakalanan ve vefat eden kişilerin olduğunu öğrendiklerini ve 20 adet temiz, sağlıklı, içme su kuyusu açarak bölgenin temiz su ihtiyacını giderdiklerini belirtti.

Dernek, Doğu Afrika ülkesi olan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye 6 saatlik mesafede olan Kakamega bölgesinin kurak köylerinde 20 su kuyusu açtı.

Cansuyu Dış İlişkiler Koordinatörü Fırat Aydın, Kenya'daki mazlumların temiz su sıkıntısını çözmek için büyük bir gayretle çalıştıklarını ifade etti.

Kakamega bölgesinde insanların ciddi şekilde temiz su sıkıntısı çektiğini aktaran Aydın, farklı yerlere 20 su kuyusu açarak insanların temiz su ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.

Sierra Leone, Külliye, Afrika, Benin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cansuyu Derneği Afrika'da yaraları sarmaya devam ediyor - Son Dakika


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