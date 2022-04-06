Cansuyu Derneği, Bangsamoro'daki muhtaçlara ramazan kumanyası ulaştırdı - Son Dakika
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Cansuyu Derneği, Bangsamoro'daki muhtaçlara ramazan kumanyası ulaştırdı

06.04.2022 14:05
Cansuyu Derneği, Bangsamoro'daki muhtaçlara ramazan kumanyası ulaştırdı

Cansuyu Derneği, ramazan çalışmaları kapsamında Filipinler'in güneyinde bulunan Bangsamoro'daki ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıttı.

Cansuyu Derneği, ramazan çalışmaları kapsamında Filipinler'in güneyinde bulunan Bangsamoro'daki ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Cansuyu ekipleri, ramazanın bereketini ve coşkusunu muhtaç durumda olan insanlarla paylaşmak için yardım çalışmalarını sürdürüyor.

"Kazancımız, Allah için verdiğimizdir." sloganıyla yurt içinde ve dünyanın mazlum coğrafyalarında ramazan organizasyonları düzenleyen dernek, son olarak Filipinler'in güneyinde bulunan Bangsamoro'ya yardımlarını ulaştırdı.

İçerisinde bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan ramazan kumanya paketleri, üç ayrı barınma merkezinde toplam 500 aileye dağıtıldı. Cansuyu ekipleri, dağıtımların ardından bir araya geldikleri hafızlık eğitimi alan yetim öğrencilere de çeşitli hediyeler verdi.

Ramazan projeleri yanında yetimhane, okul, sağlık merkezi gibi kalıcı eserler konusunda da görüşmeler gerçekleştiren Cansuyu ekipleri, bu alanlardaki projelerle ilgili anlaşmaları da imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci, Bangsamoro Müslüman toplumunun önemli şehirlerinden Marawi'de, 2017'de terör gruplarının şehrin yönetimini silahla ele geçirmesi sonrası Filipinler ordusu ile aylarca süren çatışmalarda şehrin harabeye döndüğünü, 1 milyona yakın insanın çevre bölgelerde sığınmacı konumuna düştüğünü aktardı.

Çatışmaların başladığı ilk andan itibaren bölgeye yardımlarını ulaştırarak halkın yaralarını sarmaya gayret ettiklerini belirten Değirmenci, bölgeye yardım ulaştırmaya devam edeceklerini bildirdi.??

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Filipinler, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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