Cansuyu Derneği ekipleri Kurban Bayramı için yola çıktı - Son Dakika

Cansuyu Derneğinin "2020 Kurban Organizasyonu" kapsamında görevli ekipleri yola çıkmaya başladı.

Dernek açıklamasında kurban organizasyonu için bütün hazırlıkların tamamlandığı, 3 kıta, 27 ülke ve 60 farklı bölgede kurban kesimi yapacak ekiplerin bölgelere gönderilmeye başlandığı dile getirildi.

Açıklamada, ilk olarak Nijer ekibinin yola çıktığı belirtilerek, "Nijer'de kurumsal görüşmeler ve kurban organizasyonu hakkında toplantı ve planlamalar yapacak ekip, daha sonra kurbanları satın alıp bayram sabahını beklemeye başlayacak. Nijer'in ardından Gine'de yola koyulurken bütün ekipler tek tek hazırlıklarını tamamladı." denildi.

Ekiplerin kurban kesimlerini kayda alıp bağışçılara internet sitesi üzerinden ulaştırılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, 2020 Kurban Bayramı için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve ekipleri tek tek bölgelere göndermeye başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi dolayısıyla dünya üzerindeki sıkıntılar devam ediyor. Bazı bölgelere giriş çıkış yok ve Afrika'da bu salgın artışını sürdürüyor. Biz de buna göre planlamamızı yaptık. Bazı bölgelerde ekiplerimizi göndererek kesim yapacağız, bazı bölgelerde ise oralarda bulunan elemanlarımız ve partner kuruluşlarımız vasıtasıyla kesim yapacağız. Her halükarda Kurban Bayramı'nın 3. günü ikindi vaktine kadar bize emanet edilen kurbanlar ekiplerimiz tarafından satın alınacak, kesilecek ve kesilen bölgelerdeki muhtaçlara et olarak dağıtılacak."