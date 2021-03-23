Cansuyu Derneği, Fildişi Sahili'nde 20 su kuyusunu hizmete açtı - Son Dakika

Cansuyu Derneği, Fildişi Sahili'nde 20 su kuyusunu hizmete açtı

23.03.2021 10:31
Cansuyu Derneği, Fildişi Sahili'nde 20 su kuyusunu hizmete açtı, System.String[]

Cansuyu Derneğinin, Fildişi Sahili'nde açtırdığı 20 su kuyusu hizmete girdi.

Cansuyu Derneğinin, Fildişi Sahili'nde açtırdığı 20 su kuyusu hizmete girdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dünyada 2 milyardan fazla insanın temiz suya erişim sorununu çözmek için başlatılan "Su Kuyusu Projesi"yle onlarca ülke ve yüzlerce bölgede su kuyuları açılıyor.

Bu kapsamda, Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde 20 su kuyusunun daha yapılmasıyla Abengourou şehrinin kurak bölgelerinde yaşayanlar temiz suya kavuştu.

Bu kuyularla Fildişi Sahili'nde çamurlu suyun sebep olduğu birçok hastalığın önüne geçilerek temiz içme suyu ihtiyacı karşılanırken, tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin de gelişmesine destek olunuyor.

Dernek, hayırseverler tarafından vekaletle bağışlanan adak, akika ve şükür kurbanlarını da keserek bölgedeki 10 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Cansuyu Derneği Koordinatörü Mesut Ceylan, Fildişi Sahili'nin büyük bölümünde temiz su sıkıntısı olduğunu belirterek, "Fildişi Sahili Afrika'nın kurak ülkelerinden birisi ve kavurucu sıcaklar insanların zorlu yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor. Bizlerde Cansuyu olarak on binlerce kardeşimizin temiz su ihtiyacını karşılamak için farklı bölgelerde 20 su kuyusu açtık." ifadelerini kullandı.

Fildişi Sahili, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cansuyu Derneği, Fildişi Sahili'nde 20 su kuyusunu hizmete açtı - Son Dakika


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